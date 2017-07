Elena Udrea s-a logodit. Cine este viitorul mire

Fostul ministru român al Dezvoltării, Elena Udream s-a logodit cu fostul manechin Adrian Alexandrov, potrivit Digi24, care citează presa tabloidă.

Viitorul mire are 32 de ani, în timp ce fostul demnitar din Guvernul Boc are 43 de ani. „Elena Udrea şi Adrian Alexandrov se apropie de aniversarea unui an de relaţie, iar surse din anturajul lor susţin că acesta i-a oferit fostului demnitar un superb inel de logodnă, iar nunta ar putea avea loc în scurt timp. Adrian Alexandrov, un fost manechin de succes, a fost surprins de jurnalişti în timp ce studia modele de verighete într-un magazin de bijuterii“, scrie Digi24.

Pe de altă parte, presa tabloidă a anunţat de ieri că Alexandrov „i-a pus de curând inelul de logodnă pe deget partenerei lui“. Elena Udrea şi Adrian Alexandrov sunt împreună de aproape un an, pentru o perioadă fostul ministru negând relaţia cu fostul fotomodel.