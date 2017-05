Edouard Philippe, noul premier al Franţei. Portretul noului șef de guvern

Emmanuel Macron, proaspătul învestit preşedinte al Franţei, şi-a numit astăzi premierul. E vorba de conservatorul Edouard Philippe, primarul oraşului-port Le Havre şi deputat al partidului Republican. Numele acestuia circula cu insistenţă de câteva zile. Portretul noului şef de guvern francez.

Potrivit RFI, în vârstă de 46 de ani, Edouard Philippe, foarte puţin cunoscut marelui public, este vorbitor de limbă germană - şi-a dat bacul la Bonn – lucru de semnalat în contextul prieteniei franco-germane. El provine dintr-o familie de învăţători. A urmat şcoala de ştiinţe politice (Sciences Po din Paris) şi apoi celebra ENA, Scoala naţională de administraţie. Un parcurs similar deci cu cel al noului preşedinte francez.

In tinereţe, pe vremea studenţiei, Philippe a fost de stânga, mai exact colaborator al ex-premierului reformator socialist Michel Rocard. Cu timpul însă, la începutul anilor 2000, Philippe se va arăta atras tot mai mult de dreapta. Devine repede un apropiat al ex-premierului conservator Alain Juppé. Va fi dealfel purtătorul de cuvânt al acestuia în momentul primarelor pentru desemnarea candidatului Republican la prezidenţiale.

Philippe se va retrage odată ce izbucneşte scandalul presupuselor locuri de muncă fictive acordate familiei fostului candidat la preşedinţie. Din punct de vedere politic, unii dintre comentatori îi reproşează noului numit că nu are destulă experienţă – adică nu a fost niciodată ministru. Are însă avantajul vârstei, al tinereţii, spun alţii care remarcă faptul că nu are nici 50 de ani, ba chiar e al doilea cel mai tânăr premier al Franţei după Laurent Fabius.

Noul primi-ministru este descris drept « strălucit » din punct de vedere profesional dar destul de auster, uşor arogant, hiperactiv şi sportiv, mai exact mare amator de box. Dealtfel, un confrate de la Le Monde spune că Edouard Philippe era cât pe ce să se bată cu Nicolas Sarkozy pe vremea când acesta nu era decât ministru de interne. Ca o anecdotă, mai putem preciza că Edouard Philippe este primul premier francez cu barbă. Nici măcar socialiştii nu au îndrăznit să facă asta vreodată.

Edouard Philippe are apoi o experienţă în sectorul privat, lucru rar pentru un politician francez: a lucrat într-un cabinet de avocatură american şi apoi la firma Areva, specialist al energiei nucleare. Până azi, noul premier al Franţei făcea parte din aripa zisă "moderată" a conservatorilor francezi. Numirea lui ar putea atrage alte personalităţi din dreapta spectrului politic. Nu-i deci de mirare că partidul Republican a convocat pentru luni - în loc de marţi - un comitet de campanie, ocazie de care conservatorii au profitat pentru a da o imagine de falsă unitate şi, evident, pentru a denunţa această "trădare".

Din punct de vedere politic, această numire este binevenită şi bine calculată pentru noul preşedinte. După ce a reuşit să atragă de partea sa o serie de tenori ai partidului socialist, Emmanuel Macron e pe cale să sifoneze partidul republican, să spargă şi mai mult codurile politice în vigoare până acum. O reţetă ideală pentru un preşedinte care a militat dintotdeauna pentru abolirea graniţelor tradiţionale dreapta-stânga. Edouard Philippe vine de la dreapta după ce a trecut pe la stânga, pe scurt are un temperament centrist, spun apropiaţii săi.