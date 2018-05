Ed Sheeran a câștigat 28 de milioane de lire sterline

Averea lui Ed Sheeran a crescut cu 28 de milioane sterline într-un an, mai mult decât a oricărui alt muzician britanic. Cântărețul în vârstă de 27 de ani are o avere totală netă de 80 de milioane de lire sterline.

Deşi pe locul al 35-lea în clasamentul general al celor mai bogaţi muzicieni britanici, interpretul melodiei "Shape of You" este al doilea în topul celor mai bogaţi tineri muzicieni, potrivit Agerpres.



Sir Paul McCartney este cel mai bogat muzician din istoria Rich List, potrivit Press Association, scrie digi24.



Fostul membru al trupei Beatles şi soţia lui, Nancy Shevell, au împreună o avere de 820 de milioane de lire sterline, ceea ce îi plasează în vârful listei.



Creşterea cu 40 de milioane de lire sterline a averii sale din ultimul an se datorează în mod egal veniturilor din drepturile de autor pentru cântecele Beatles şi câştigului financiar dintr-un turneu cu 37 de concerte.



Compozitorul Andrew Lloyd-Webber este al doilea cel mai bogat muzician din Marea Britanie, cu o avere de 740 de milioane de lire sterline, urmat de trupa U2, care a obţinut în ultimul an câştiguri de 21 de milioane de lire sterline, până la un total de 569 de milioane.



Sir Elton John, care a anunţat recent un turneu de trei ani, este pe locul al patrulea cu 300 de milioane de lire sterline.



El este singurul muzician, alături de Sir Paul McCartney, care a apărut în prima Sunday Times Rich List în 1989. The Rolling Stones şi-au sporit împreună averea într-un an cu 40 de milioane de lire sterline, iar Robbie Williams a obţinut un câştig din turnee care i-a permis să-şi sporească averea cu 15 milioane de lire sterline, până la un total de 165 de milioane de lire sterline.



Topul 2018 al primilor zece cei mai bogaţi muzicieni britanici este următorul:



1. Sir Paul McCartney şi Nancy Shevell: 820 milioane de lire sterline



2. Andrew Lloyd-Webber: 740 milioane de lire sterline



3. U2: 569 milioane de lire sterline.



4. Sir Elton John: 300 milioane de lire sterline



5. Sir Mick Jagger: 260 milioane de lire sterline



6. Keith Richards: 245 milioane de lire sterline



7. Olivia şi Dhani Harrison: 230 de milioane de lire sterline



8. Ringo Starr: 220 de milioane de lire sterline



9. Michael Flatley: 202 milioane de lire sterline



10. Sting: 190 milioane de lire sterline.