Economistul Adrian Lupușor: 7 remarci față de proiectul de lege privind amnistia fiscală

Proiectul de lege privind amnistia fiscală trebuie retras de pe ordinea de zi a Parlamentului și alocat timp suficient, cel puțin 2 săptămâni pentru discuții constructive. De această părere este economistul Adrian Lupușor care a prezentat pe pagina sa de facebook 7 remarci față de proiect.

Lupușor se declară împotriva oricărei amnistii fiscale în această privință și pledează pentru măsuri structurale care să permită înnălbirea economiei. De asemenea, expertul critică graba cu care legislativul încearcă să promoveze inițiativa, lucru pe care îl califică drept inacceptabil.

Vedeți mai jos cele 7 remarci:

"1. Insusi initiativa de a inalbi economia este una binevenita si sustinem politicile consecvente in acest sens. Totusi, formalizarea economiei se face prin interventii structurale si nicidecum prin favorizarea celor care au acumulat active in mod ilegal.

2. Sa le spunem lucrurilor pe nume: desi autorii proiectului de lege opereaza cu termenii "liberalizarea capitalului si stimularea fiscala", aceasta nu este nimic altceva decat amnistia capitalului si o cvasi amnistie fiscala.

3. Referintele la bunele practici internationale nu sunt relevante. In primul rand, nu exista "bune practici" ce tin de amnistia fiscala/a capitalului. Experientele sunt foarte diverse, iar majoritatea din ele sunt negative: de regula, beneficiile amnistiilor de asa gen sunt mai mici decat costurile (FMI, 2008, Eric Le Borgne; Katherine Baer). In al doilea rand, chiar daca alte tari au apelat periodic la amnistii fiscale, sa nu uitam de nivelul de coruptie in acele tari si ce avem in Moldova. Pe scurt: amnistia fiscala si a capitalului intr-o tara aflata pe locul 103 (din 165 state) conform Indicelui de Perceptie a Coruptiei 2015 este nimic altceva decat legalizarea coruptiei si sfidarea reformelor in domeniul luptei contra coruptiei.

4. Amnistia fiscala si a capitalului este contrar spiritului Memorandumului cu FMI (riscurile le deduceti singuri). La intalnirea de azi, deputatii au facut referinta la faptul ca FMI au apreciat pozitiv amnistia din 2007. Fals! Citez din Raportul de tara al FMI din 2007: "Amnistia fiscala ar putea submina disciplina fiscala din anii viitori" sau "amnistia fiscala prezinta riscuri pentru regimul de lupta impotriva spalarii banilor" (pag. 10), sau "amnistia fiscala/de capital creaza riscuri pentru obiectivele programului cu FMI" (pag.12). Pe scurt: FMI este de regula categoric impotriva amnistiilor fiscale si de capital.

5. Initiativa apare intr-un context dubios: in 2016 se observa o crestere a datoriilor fiscale pana la nivele istorice (in 2015, cand am avut recesiune economica, arieratele fiscale au scazut), fapt ce creaza premise sa intuim ca unii agenti economici au anticipat aceasta amnistie fiscala. Aceasta accentueaza si mai mult efectul injustitiei sociale si economice, precum si efectul anti-concurential al acestei amnistii.

6. Procedura de consultare este defectuoasa. Totul se face extrem de rapid, fara consultari suficiente cu expertii, societatea civila, mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare. Desi proiectul de lege este propus spre examinare in prima lectura in Parlament, abia astazi a avut loc o masa rotunda consultativa. Este inacceptabil ca o initiativa atat de sensibila sa fie promovata atat de rapid, fara consultari detaliate cu mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare si societatea civila de resort.

7. Proiectul de lege nu este acompaniat de estimari privind impactul acesteia. Deci, noi nu stim nici macar care este impactul anticipat al acestei amnistii."