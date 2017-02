EBA Moldova - un promotor al reformelor pro-business

Pe 2 februarie curent a avut loc reuniunea membrilor și partenerilor Asociației Businessului European (EBA), unde a fost prezentată agenda pentru 2017. Reprezentații mediului de business din Republica Moldova au venit cu diverse propuneri pentru ameliorarea climatului de afaceri și o mai bună comunicare cu autoritățile statului.

Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, care deține și funcția de președinte de onoare EBA, a declarat în deschiderea evenimentului că „anul 2016 a fost unul foarte dificil, iar începutul lui 2017 are loc în circumstanțe destul de provocatoare. Totuși, există anumite lucruri pozitive care se datorează inclusiv activității EBA. Astfel, recomand businessului care activează în Republica Moldova să fie unit și să se susțină reciproc”, remarcă oficialul.

Pirkka Tapiola a mai subliniat importanța suportului din partea UE. „Circa 64% din exporturile moldovenești pleacă spre Uniunea Europeană, iar dacă nu ar exista Acordul de Asociere, economia moldovenească ar fi într-o stare nu foarte bună. Mi-aș dori să văd o revenire a piețelor tradiționale de export, dar nu noi am fost cei care le-am închis, bazându-ne pe principii politice. Totuși, nu există o alternativă pentru piața UE, fiindcă celelalte piețe nu ar putea compensa lipsa acestei piețe. Cred că orice economist cunoaște aceste lucruri și trebuie să analizăm faptele care vorbesc de la sine”, a declarat Pirkka Tapiola.

Asociația Businessului European este o organizație independentă, nonguvernamentală, înființată de 10 fondatori, unii dintre cei mai mari investitori din Republica Moldova. Asociația Businessului European reprezintă o instituție fondată sub auspiciul Delegației UE în Republica Moldova, având drept scop alinierea economiei naționale și a legislației în domeniul de afaceri la standardele UE și promovarea valorilor europene și a celor mai bune practici de management în afaceri în comunitatea antreprenorială din Moldova.

Scopul EBA este de a implementa și dezvolta practicile de afaceri și valorile europene în Republica Moldova, care vor contribui la promovarea și la armonizarea economiei dintre Republica Moldova și UE.

„Activitatea din anul trecut al EBA a fost orientată pe activități de îmbunătătire a mediului de business prin multitudinea de inițiative și propuneri pe care Asociația le-a lansat cu diverse instituții guvernamentale. EBA este una dintre cele mai active asociații, mai ales atunci când este necesar să oferim o poziție pe anumite acte legislative și de a expune opinia businessului. Când au existat erori din partea legislatorilor, ele au fost observate și sugerate eventuale soluții, la libera alegere a autorităților”, a afirmat Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative al Companiei Efes.

Ea remarcă și rolul EBA în promovarea și explicarea DCFTA. „În acest sens implicarea EBA a fost imperativă, fiindcă există companii cărora le vine greu să înțeleagă anumite realități economice, din cauza insuficienței de timp sau de cadre. Platforma funcționează acum foarte bine și acest lucru se întâmplă datorită faptului că membrii ei sunt activi. Stafful asociației ne informează, dar și noi oferim un feed-back potrivit”, susține Ludmila Andronic.

„EBA s-a dovedit a fi un partener de încredere chiar și pentru Delegația UE. Primim un suport nemaipomenit sub aspect de informație, ce ține de percepția businessului referitor la realitatea de pe piață și problemele cu care se confruntă. Este o viziune mult mai obiectivă decât am fi primit-o din surse oficiale. Totodată, activitatea de lobby și advocacy în care este încadrată asociația cred că este una eficientă și corectă. Aș dori să menționez rolul special EBA în procesul consultativ, ba chiar și cel de elaborare a legislației. Asociația Businessului European este membru activ al Consiliului Economic pe lângă Primul ministru și prezidează grupul de lucru specializat în facilitarea comerțului. Sunt convins că această asociație are viitor și le sugerez companiilor să facă parte din ea, fiindcă este o modalitate de a-ți proteja interesele și de a obține informația necesară pentru o afacere de succes”, a declarat Vasile Plămădeală, expert pentru comerț în cadrul Delegației UE în Republica Moldova.

„Această asociație ne ajută să trecem mai ușor la standardele europene și ne oferă posibilitatea de a lucra cu guvernul pentru a soluționa anumite probleme legislative. Am participat la modificarea legii cu privire la comunicațiile electronice. Astfel, am reușit să oprim pe ultima sută de metri redacția propusă de minister.

Cred că trebuie să consolidăm asociația prin atragerea de noi membri din regiuni, să dezvoltăm relațiile internaționale, inclusiv cu organizații similare și să atragem finanțări pentru evenimente și antreprenori. Compania Starnet simte o lipsă de finanțări ieftine. Toți banii care se atrag sunt cu o rată a dobânzii de 11-12% anual, pe când în UE pot fi atrași cu doar 1-2%”, subliniază proprietarul companiei Starnet, Alexandru Machedon.

„Consider că EBA desfășoară o activitate relevantă pentru promovarea businessului care provine din UE și care activează în Republica Moldova. Pentru compania noastră din Moldova este foarte important să avem un astfel de partener care îți poate oferi asistență și poate găsi o soluție globală în negocierile cu instituțiile statului”, a declarat președintele companiei Gas Natural Fenosa din Moldova, Jose Luis Gomez Pascual.

„Pe parcursul anului trecut am reușit să organizăm 24 de ateliere de lucru și am oferit suport informațional pentru peste 500 oameni de afaceri. De asemenea, am reușit să prezentăm 24 de documente de poziție, rapoarte și analize care exprimă opinia business-ului pe anumite domenii către autorități naționale și internaționale. În acest an vom continua procesul de consolidare a mediului de afaceri din Republica Moldova și alinierea lui la standardele UE. O prioritate rămâne menținerea unui dialog cu autoritățile statului, pentru a asigura un climat investițional stabil și predictibil pentru business, dar și eventualii investitori”, conchide Mariana Rufa, director executiv EBA.

P.