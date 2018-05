Dwayne Johnson şi Vin Diesel, printre actorii cu cele mai mari salarii la Hollywood: Vezi cu cât sunt plătiți

Dacă, în anii 1990, vedete precum Julia Roberts, Will Smith şi Tom Hanks puteau obţine suma de 20 de milioane de dolari pentru un film, precum şi bonusuri din încasări, în prezent, starurile beneficiază de salarii mult mai mici.

Există şi excepţii, de exemplu, Dwayne Johnson, care este unul dintre actorii cel mai bine plătiţi la Hollywood. Datorită succesului înregistrat de filme precum "Fast and Furious" şi "Jumanji: Welcome to the Jungle", "The Rock" a obţinut un salariu de 20 de milioane de dolari pentru rolul din "Red Notice" (2020). Salariul actorului include şi suma de un milion de dolari pentru promovarea filmului pe contul său de Instagram, unde este urmărit de aproximativ 110 milioane de persoane.

Producător şi star al francizei "Fast and Furious", Vin Diesel a fost plătit tot cu 20 de milioane de dolari pentru cea de-a opta parte a seriei, lansată în 2017.

Robert Downey Jr., care a devenit un star de renume mondial datorită succesului înregistrat de superproducţiile Marvel, a primit 10 milioane de dolari pentru a apărea timp de câteva zeci de minute în "Spider-Man Homecoming" (2017).

Daniel Craig, care va juca pentru a cincea oară rolul lui James Bond, într-un film care va fi lansat în 2019, a primit 25 de milioane de dolari pentru partitura din acest lungmetraj regizat de Danny Boyle.

Actorii, notează Variety, profită de sistem. Dacă acceptă salarii colosale pentru a apărea în francize de succes, sunt gata să primească şi sume mai mici pentru roluri în filme "artistice".

Este cazul lui Jennifer Lawrence, care a primit 15 milioane de dolari pentru a juca în thrillerul "Red Sparrow".

Plătit cu 20 de milioane de dolari pentru a juca în filmul SF "Inception", de Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio va primi doar 10 milioane de dolari pentru partitura din "Once Upon a Time in Hollywood", următorul film al regizorului Quentin Tarantino. Acesta este primul său rol de la cel din "The Revenant", care i-a adus în 2015 premiul Oscar pentru interpretare.

Mai uimitor este salariul lui Tom Cruise pentru superproducţia "Mumia" (2017). Actorul, unul dintre cei mai profitabili la acest moment, graţie francizei "Mission: Impossible", a primit pentru acest rol între 11 şi 13 milioane de dolari, mai puţin decât actorul de comedie Seth Rogen, care a primit 15 milioane de dolari pentru rolul din "Flarsky", o comedie cu Charlize Theron, pe care a şi produs-o. Tom Cruise nu este, însă, un star ca oricare altul, el putând cere chiar înainte de lansarea unui film partea sa din încasări.

Starul francizelor "Guardians of the galaxy" şi "Jurassic World" Chris Pratt a primit un salariu de 10 milioane de dolari, în timp ce partenera sa de pe marele ecran Bryce Dallas Howard a primit doar 8 milioane de dolari.

Variety concluzionează că, dacă salariile starurilor au scăzut, cele care se menţin sunt inegalităţile salariale între bărbaţi şi femei, scrie mediafax.ro