După ce a anunțat pe Facebook că părăsește fracțiunea, deputatul PL Oleg Ogor a șters postarea: „Am considerat că-i suficient”

Oleg Ogor, deputatul Partidului Liberal, care a anunțat pe Facebook că pleacă din PL și din fracțiunea parlamentară, rămânând în continuare se activeze în calitate de deputat neafiliat, și-a șters postarea.

Ogor a scris pe pagina sa, joi seara, după ședința din 21 septembrie, că părăsește partidul argumentând că „liderii Partidului Liberal încurcă politica partidului, iar până la urmă a ţării, cu propriile interese. Raţiunea a fost înlocuită cu emoţiile, iar argumentele logice – cu bâlbâieli în spaţiul public. Un astfel de comportament al conducerii formaţiunii distruge şi acel gram de încredere, ce a mai rămas în privinţa Partidului Liberal”.

Astăzi, postarea a fost ștearsă. Solicitat de UNIMEDIA, deputatul ne-a comunicat că a considerat de cuviință să șteargă declarația.

„Am șters din motiv că am considerat că este suficient. L-am postat și acum l-am șters. Nu regret nimic din ce am scris, doar am considerat că a fost suficient cât a stat”, a declarat Oleg Ogor.

Oleg Ogor a devenit deputat în septembrie anul trecut, după plecarea din Legislativ a lui Veaceslav Untilă.

Menționăm că săptămâna trecută doi deputați PL au anunțat că părăsesc fracțiunea. Este vorba de Iurie Dârda și Oleg Ogor.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a calificat plecare celor doi liberali ca fiind una impusă. Ghimpu susține că deputații ar fi fost presați de „bâta lui Plahotniuc”.

„Cum poți să acuzi un președinte de partid dacă ei niciodată nu au deschis gura la ședințe, nu încă să înainteze un proiect de lege. Iată dovada că deasupra lor a stat cineva cu bâta și le-a dat textul și au plasat pe pagina de Facebook. Asta-i bâta lui Plahotniuc. Au fost cu Ghimpu, acum îs cu Plahotniuc, dar după expirarea mandatului nu vor fi nici cu Ghimpu și nici cu Plahotniuc, o să rămână la marginea satului. Nu vreau să-i condamn fiindcă înțeleg ce înseamnă bâta lui Plahotniuc”, a comentat Ghimpu.