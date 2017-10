Dumitru Diacov, despre relația guvernării cu opoziția: Nu sunt foarte fericit de situația și atmosfera pe care o avem

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov a fost întrebat: Cum aţi califica relaţia dintre guvernare şi Preşedinţie, pe de o parte, şi guvernare şi opoziţia pro-europeană, pe de altă parte?

„Nu sunt foarte fericit de situația și atmosfera pe care o avem. Eu întotdeauna am încercat să găsesc limbă comună cu orice partid sprijinit și votat de către populație. Oamenii simpli, când se duc și votează un partid, se duc și-l votează cu speranța că partidul acesta o să se realizeze. Atunci, dacă eu sunt guvernare, eu trebuie să mă gândesc la omul cela de rând, trebuie să cooperez cu partidul care a fost transmis în Parlament de către dânsul. Că el e de dreapta sau e de stânga? Ce noi nu putem găsi limbă comună în 70% din problemele pe care le are țara? Putem să găsim. Suntem încăpăținați și asta din păcate face ca să avem dispută. PSRM trebuie să fie în Parlament și să facă opoziţie, Președintele Dodon trebuie să găsească modalitatea să dialogheze cu guvernarea, să caute soluții împreună cu guvernarea pentru poporul RM, pentru toată țara. Da, atunci când nu este de acord cu guvernarea, să spună explicit că nu e de acord. Partidul care l-a propulsat lasă să-și caute de treabă și atunci am avea și noi ceea ce au țările cu experiență: Italia, Finlanda, Germania etc. Nu auzim noi acolo de scandaluri de felul acesta ca în RM”, a declarat el.

Dumitru Diacov susţine că situaţia e la fel şi în ce privește opoziția pro-europeană. „Noi putem să nu fim de acord cu anumite lucruri, da cu multe lucruri putem să fim de acord pentru că promovăm aceleași idei de bază. Integrarea europeană este un deziderat și al guvernării de astăzi și al opoziției. În ce privește pașii concreteți pentru integrarea europeană, haideţi să fim de acord și să găsim limbă comună, iar acolo unde există pretenții și unde există divergență, poftim, voi vă exprimați punctul de vedere – nici o problemă”, a spus el.

