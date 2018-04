Droguri, alcool și 60 de ore nedormite: Infernul exceselor DJ-ului Avicii

Cu hituri ca "Levels" sau "Wake me up", Bergling a urcat pe cele mai înalte culmi ale muzicii electronice, mixând la nunta prinţului Carla Philip al Suediei şi acumulând o avere de 75 de milioane de dolari, fiind depăşit doar de Tiesto şi Calvin Harris. Dar a plătit cu preţul sănătăţii această ascensiune meteorică: medicii l-au obligat să se oprească după ce a suferit o pancreatită acută şi au fost nevoiţi să-i extirpeze apendicele şi vezica biliară.

"Sunt atât de ocupat încât de multe ori nici măcar nu ştiu în ce oraş mă aflu", sau "pot să mă închid într-un studio de înregistrare şi să stau şi 60 de ore fără să dorm", declara regretatul DJ suedez. Acesta era ritmul său de viaţă, potrivit interviurilor acordate publicaţiilor Times sau The National.



Începutul carierei sale a însemnat o serie nesfârşită de petreceri în care se consumau alcool şi droguri. În 2012, un astfel de turneu frenetic i-a adâncit dependenţa de alcool şi a fost nevoit să se interneze pentru a-şi înfrâna consumul, scrie agerpres.ro



"Călătoreşti mult, trăieşti într-o geantă de voiaj, mergi în toate părţile şi eşti servit gratis cu alcool. Eşti văzut ca un ciudat dacă refuzi să bei", se justifica tânărul într-un interviu pentru revista GQ. A renunţat la băutură, dar răul făcut sănătăţii sale era ireparabil. A fost internat din nou în 2014 cu greaţă, febră şi infecţie la bilă.



A fost nevoit să-şi anuleze mai multe spectacole şi să renunţe la inaugurarea propriului său hotel din Miami, unde o cameră costă 800 de dolari. "Mi-am luat o lună de odihnă obligatorie, dar mă aflam în studio 12 ore pe zi, apoi am început să călătoresc", povestea el. "Dacă vrei să faci parte din această industrie trebuie să pui muzică peste tot şi să te afli în toate părţile", mărturisea Avicii.



Un ritm de viaţă pe care tânărul DJ îl stropea noaptea cu şampanie, cocteiluri Bloody Marys pe aeroport şi vin în avion. "Sunt timid şi am emoţii. Aveam nevoie de încredere, alcoolul mi-o oferea însă mă transforma într-o persoană dependentă", dezvăluia el într-un interviu.



Renunţarea la alcool i-a oferit totuşi un bonus: la prima petrecere unde nu a servit alcool, a cunoscut-o pe logodnica sa. Deşi nu a mai pus gura pe alcool, Avicii a continuat să rămână regele petrecerilor. În 2016, când şi-a anunţat retragerea de pe scenă, fanii comentau faptul că slăbise prea mult şi că încerca să-şi ascundă începutul de chelie sub şapcă.



A fost anul când Mike Posner lansa hitul "I took a pill in Ibiza", o piesă în care - culmea - era vorba despre consumul de droguri, pentru a-i demonstra parcă lui Avicii că renunţase prea uşor.