Drama lui Emmanuel Eboue: Am pierdut tot după divorţul de soţia mea, m-am gândit şi la sinucidere

"Am pierdut tot după divorţul de soţia mea. M-am gândit şi la sinucidere. Acum mi-aş dori să mă ajute Dumnezeu. Nu mai am nici măcar o maşină de spălat, nu am bani pentru un avocat. Am câştigat 8 milioane de euro în Turcia (Eboue a evoluat în perioada anilor 2011-2016 la Galatasaray), dar 7 milioane am trimis acasă soţiei. Fiicele mele mă sunau până acum 2 luni. Îmi este dor de ele şi vreau să le revăd. Simt o durere mare că sunt departe de ele" a declarat Eboue.

După ce a auzit de cele întâmplate cu Eboue, antrenorul lui Galatasaray, Fatih Terim a decis să-i întindă o mână de ajutor ivorianului.

Tehnicianul i-a propus fundaşului să antreneze o echipă de juniori al formaţiei din Istanbul.

Emmanuel Eboue a disputat 214 meciuri pentru Arsenal, trecându-şi în cont 10 goluri.