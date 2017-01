Draft Arena dă start noului an cu cea mai tare petrecere!

Pe 14 ianuarie, berăria Draft Arena, din cadrul rețelei de berării Draft, va marca primul an de activitate. Cu această ocazie, vom organiza o petrecere de zile mari, așa cum numai Draft o poate face. Ca de obicei, va fi multă bere, voie bună, concursuri, atmosferă incendiară și invitați speciali – Alex Calancea Band și Guz, care vor ridica dispoziția la cote maxime.

Așa că sâmbătă seara, pe 14 ianuarie, ai doar 2 opțiuni. Fie stai acasă și privești știrile care îți vor povesti cât de multă zăpadă a cazut și cât de „friguros” e frigul de afară, fie ți-ai luat prietenii și vii la Draft Arena.

Am măturat scările de la intrare, am adus keg-urile cu bere proaspătă, am pus mâncarea la cald, ne-am cerut scuze de la vecini pentru zgomotul pe care îl vom face și nu ne rămâne decât să te așteptăm. De data aceasta nu cu pâine și sare, dar cu bere și burgheri irezistibil de gustoși.

Boicotează canapeaua de acasă și vino să vezi ce înseamnă o adevărată petrecere Draft.

Te așteptăm la Draft Arena, bd. Dacia 35.

Infoline 060714444.





