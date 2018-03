Două mii de zboruri supendate în SUA: În așteptarea unei furtuni puternice

Doar la New York, pe aeroportul JFK, una dintre principalele porţi de intrare în SUA, s-a anunţat suspendarea a 470 de zboruri în timp ce pe LaGuardia, care operează zboruri interne, au fost anulate 519 de zboruri.

Pe aeroportul Newark, din statul vecin New Jersey şi care deserveşte şi New York, au fost anulate 582 de zboruri programate pentru miercuri, în timp ce la Boston, numărul zborurilor anulate este 229, iar pentru Philadelphia, 187, scrie agerpres.



O furtună de zăpadă este aşteptată să lovească New York în următoarele ore şi, potrivit prognozei meteo, stratul de zăpadă va atinge o grosime de 15 până la 30 de centimetri. Nu se aşteaptă ca furtuna să se prelungească şi joi.



Nu s-au anunţat modificări importante în orarele reţelei de metrouri, deşi au fost stabilite o serie de limitări în orarele trenurilor care fac conexiunea între New York şi oraşele limitrofe.