Două anchete publicate în cadrul unor proiecte ale Centrului de Investigaţii Jurnalistice, nominalizate la Premiul European al Presei

Două anchete jurnalistice publicate anul trecut în cadrul unor proiecte ale Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova sunt printre materialele nominalizate la Premiul European al Presei, ediţia 2017. Câștigătorii urmează să fie anunțați în cadrul unei ceremonii care se va desfășura joi, 20 aprilie, la Amsterdam, Olanda.

Ancheta „Mafia anabolizantelor. Drumul clandestin al steroizilor din Moldova spre sportivi străini”, semnată de jurnalista Mariana Raţă, de la Centrul de Investigaţii Jurnalistice, a fost nominalizată la categoria „Investigaţii”, alături de alte anchete semnate de jurnalişti angajaţi la The Guardian, Le Monde, Financial Times, Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație etc, scrie anticuruptie.md.

Potrivit investigaţiei, Republica Moldova se află în topul producătorilor mondiali de steroizi anabolizanți, substanțe ilegale în majoritatea statelor UE, SUA, dar și Rusia. Corupția, legislația permisivă și protecționismul politic ușor de obținut au creat condiții pentru dezvoltarea în statul nostru a unei industrii întregi de producere a anabolizantelor, aflate la mare căutare, pe piața neagră, din întreaga lume. Astăzi, în Republica Moldova funcționează cel puțin șapte fabrici de producere a anabolizantelor, dintre care patru sunt laboratoare clandestine. Producătorii legali de anabolizante au în spate un fost senator român, un cunoscut businessman moldovean și un fost președinte al Federației de bodybuilding din Republica Moldova. Multe dintre aceste anabolizante ajung peste hotare prin contrabandă, în plicuri poștale acceptate și expediate de ÎS Poșta Moldovei.

„Este o istorie extraordinară. Impactul este extraordinar. Munca de teren este extraordinară! Captivant, o investigaţie dinamică a modului în care funcționarii și agențiile de stat din Republica Moldova protejează comerţul ilegal cu anabolizante”, a comentat comisia de jurnalişti care a analizat ancheta.

Ancheta „Toyota și Mercedes pentru cei aleși”, semnată de jurnalistul Taras Zozulinskii din Ucraina și publicată în cadrul unui proiect transfrontalier Moldova-Ucraina, relatează despre o schemă de corupție prin care elitele ucrainene au intrat în posesia mai multor automobile importate din străinătate fără a plăti taxe, invocând handicap și probleme de dizabilitate. În timp ce zeci de mii de persoane cu handicap așteaptă în zadar să primească de la stat un Daewoo Lanos, cei aleși obțin mașini de lux din străinătate, dar nu plătesc impozite și taxe pentru acestea. Din cauza schemelor corupte, bugetul public ucrainean pierde astfel sute de milioane de hrivne. În schimb, casta celor norocoși duce o viață fără probleme.

Materialul concurează la categoria „Scrieri remarcabile”. „Articolul este scris în tonalitatea unei revolte ironice, o lectură excelentă, dar care detaliază în același timp mecanismul unei fraude scandaloase. Este, în mod clar, un material demn de premiu”, potrivit reprezentanților Premiului European al Presei.