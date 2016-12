Dosarul licitațiilor trucate: Șefa Direcției educație, tineret și sport Tatiana Tverdohleb pleacă din funcție

Șefa Direcției generale educație, tineret și sport, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb pleacă din funcția pe care a exercitat-o timp de 10 ani. Mandatul acesteia expiră ianuarie 2017.

În cadrul ultimei ședințe a Primăriei Chișinău, șefa Direcției a ținut să mulțumescă tuturor pentru activitatea pe care a desfășurat-o. „Sper că nu v-am dezamăgit foarte mult”, a declarat aceasta.

Cât despre dosarul licitațiilor trucate în care s-a aflat că mai mulți agenți economici livrau alimenta alterate instituțiilor preșcolare de învățământ, Tverdohleb a afirmat: „Nu am participat, regret foarte mult cele întâmplate pentru că sunt mamă, am copii, sunt bunică și nu este plăcută această situație. E regretabil faptul că... întotdeauna am fost de părerea că cel care face, acela trebuie să fie pedepsit, dar nu altul pentru altul”, a mai spus șefa de la Direcției generale educație, tineret și sport.

Potrivit edilului capitalei, Dorin Chirtoacă, după plecarea din funcție a Tatianei Nagnibeda-Tverdohleb va fi anunțat un concurs public de ocupare a acestei funcții vacante, iar după ce va fi ales noul șef al Direcției, se va anunța concurs pentru ocuparea funcțiilor de șefi în direcțiile educație din sectoarele municipiului.