Dosarul Şevciuk: Anchetat penal la Tiraspol – victimă la Chişinău

Evgheni Şevciuk, fost şef al regimului separatist transnistrean în perioada 2012-2016, s-a refugiat la Chişinău după ce procurorii din regiune au anunţat deschiderea pe numele său a cinci dosare penale pentru furt, contrabandă şi abuz de putere, el figurând în dreapta Nistrului ca victimă într-un dosar penal în care se investighează o presupusă tentativă de omor în privinţa sa şi a familiei sale. „Eu sunt convins de faptul că pregătirea omorului lui Şevciuk, posibil şi a membrilor familiei lui, este absolut reală”, zice Nicolae Chitoroagă, şeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, scrie Ziarul de Gardă.

În ultima lună şi jumătate, pe reţelele de socializare, Evgheni Şevciuk şi soţia sa, Nina Ştanski, s-au dat drept victime ale regimului separatist de la Tiraspol, postând mesaje împotriva actualului lider al autoproclamatei republici moldoveneşti nistrene, Vadim Krasnoselski, dar şi împotriva lui Victor Guşan, proprietarul holdingului Sheriff.

28 iunie, Şevciuk rămâne fără imunitate

Totul a început la 28 iunie 2017, când aşa-zisul „Soviet Suprem” de la Tiraspol a decis să-i ridice imunitatea lui Evgheni Şevciuk. Imediat, fostul lider separatist a scris pe o reţea de socializare că decizia este o provocare şi o nouă demonstrare că puterea foloseşte presiunea şi şantajul în lupta cu oponenţii politici. „De multe ori mi s-a spus că pentru a da depoziţii împotriva mea, oamenilor li s-au promis recompense băneşti, o viaţă liniştită, iar celor care sunt reţinuţi – libertate. Aşa anarhie (беспредел, E.Ş.) niciodată nu a mai fost. Oamenilor li se vorbeşte despre „milioane” pentru ca nimeni să nu afle despre miliarde”, scria Şevciuk în seara zilei de 28 iunie pe contul său de pe o reţea de socializare, afirmând că ridicarea imunităţii nu este decât un scenariu care are drept scop păstrarea puterii şi că, de facto, el a rămas fără imunitate încă după alegerea noului lider al regiunii, scrie Ziarul de Gardă.

A doua zi, pe 29 iunie 2017, Anatolii Gureţkii, aşa-zisul „procuror general” al autoproclamatei republici moldoveneşti nistrene, oferea un interviu postului TV „Первый Приднестровский”, controlat de puterea de la Tiraspol, anunţând că Şevciuk riscă 12 ani de închisoare, numele său figurând în cinci dosare penale. Procurorul a făcut referire la faptul că Şevciuk este investigat în baza art. 271, cod penal al regiunii transnistrene, „trădarea de ţară”, art. 282 – „depăşirea atribuţiilor de serviciu”, art. 185 – „contrabanda”, pusă la cale de o grupare organizată. Acesta preciza că toată activitatea lui Şevciuk din perioada în care a administrat regiunea a fost investigată timp de şase luni.

Dosarele penale şi acuzaţiile la adresa lui Şevciuk

Prima acuzaţie adusă lui Şevciuk se referă la fondarea organizaţiei necomerciale „Стабилизационный фонд ПМР” (Fondul de Stabilitate, n.r.). „Scopul ei era în neconcordanţă cu normele legale. Fondul a fost deschis cu scopul de a acumula mijloace băneşti, dar care trebuiau să fie adunate nu în conturile lui, ci în buget”, a declarat Gureţkii. Şevciuk este acuzat şi de faptul că ar fi contribuit la trecerea ilegală a mărfii fără acciz peste aşa-zisa graniţă a regiunii. „De regulă era vorba de alcool, produse din tutun şi toate produsele care fac obiectul unor taxe vamale ridicate. Toate aceste taxe vamale au mers pe lângă buget. Republica a pierdut milioane de USD”, specifica Gureţkii. Acesta a vorbit şi despre implicarea lui Şevciuk în scutirea de plata impozitelor a firmei „Bioxim”. „Se imita exportul de spirt peste graniţă. Astfel, venitul realizat din vânzarea producţiei nu ajungea în buget”, relata procurorul, care anunţa că, ulterior, Şevciuk urmează să fie anunţat în căutare. Site-ul www.novostipmr.com a mai scris că Şevciuk este acuzat că ar fi îngheţat o parte din fondurile destinate pensiilor şi salariilor bugetarilor după ce a emis ilegal o dispoziţie prin care dobânzile dintr-un cont special unde ajungeau banii de pe gaz ar fi fost necesare pentru acoperirea unui anumit deficit. Totodată, Şevciuk este investigat şi pentru graţierea unor condamnaţi, care anterior ar fi depus mărturii false într-un dosar în care fostul lider al regiunii ar fi fost favorizat, scrie Ziarul de Gardă.

Tot pe 29 iunie 2017, Evgheni Şevciuk anunţa că a fost nevoit să plece „în direcţia Moldovei”. „Mergând spre or. Râbniţa cu automobilul, am observat că sunt însoţit de Jeep-uri negre, care, chiar dacă eu făceam unele manevre, fără jenă frânau şi mă aşteptau. Am reuşit să clarific că aceste maşini aparţin serviciului de securitate al firmei „Sheriff”. Pe lângă asta, mi s-a spus că pe mine „m-a comandat” Victor Guşan, şi că la solicitarea sa, s-a pregătit provocarea, pentru a mă lichida. Cunoscând posibilităţile acestui cetăţean şi influenţa sa reală asupra puterii actuale, am fost nevoit să decid operativ. În raionul Dubăsari m-am urcat într-un taxi pentru a pleca „în direcţia Moldovei, pentru a mă elibera de sub „tutela” serviciului de securitate al unei structuri comerciale”, scria fostul lider separatist.

Peste aproximativ 2 săptămâni, a apărut şi o fotografie, postată de activistul civic Valeriu Paşa pe o reţea de socializare în care Şevciuk apărea în faţa unui bloc din centrul Chişinăului. În toată această perioadă, soţii Şevciuk/Ştanski au continuat să se victimizeze pe reţelele de socializare, acuzând percheziţii ilegale ale organelor de drept din stânga Nistrului, inclusiv la domiciliul părinţilor sau al unor rude de-ale acestora.

Dosar penal la Chişinău pentru pregătirea omorului şi răpirii lui Şevciuk

Pe 19 iulie, Şevciuk a trimis pe adresa comitetului de anchetă din regiune o scrisoare deschisă în care vorbeşte despre acuzaţiile care i se aduc. Aici, Şevciuk a vorbit despre o acuzaţie nouă, care i-ar fi fost adusă, precum că ar deţine patru automobile de model „Lexus”. „Nu am avut niciodată în proprietate şi niciodată nu am cumpărat patru automobile de model „Lexus”, a scris acesta. Totodată, în materialele investigaţiei legate de „Fondul de Stabilitate” „nu există mărturii şi documente care să demonstreze folosirea mijloacelor băneşti în scopuri personale”. În scrisoarea deschisă, Şevciuk a respins şi celelalte acuzaţii aduse de aşa-zisele organe de drept din stânga Nistrului, precizând că aşteaptă un răspuns, indicând o adresă de domiciliu din or. Râbniţa.

Citește continuarea pe Ziarul de Gardă.