Dorința lui Sylvester Stallone. Ce i-a cerut actorul lui Donald Trump

Într-un mesaj publicat sâmbătă, Trump a precizat: „Sylvester Stallone m-a sunat legat de povestea campionului la categoria grea Jack Johnson. Încercările şi necazurile lui au fost mari, viaţa lui, complexă şi controversată. Alţii au trecut cu vederea asta, dar, da, iau în considerare graţierea totală”.

Johnson a câştigat titlul de campion mondial în 1908. Doi ani mai târziu, meciul de la Reno, în care l-a înfânt pe albul Jim Jeffries, a stârnit revolte. Sfidarea convenţiilor acelei perioade - printr-un trai opulent, având iubite care nu erau de culoare - a dus la arestarea lui, în 1913, când a fost acuzat că a transportat o prostituată dincolo de graniţa statului. El a fost pus sub învinuire şi a spus: „L-au crucificat pe Hristos. De ce nu pe mine?”.

A fost eliberat pe cauţiune şi a plecat în Europa. A revenit în SUA în 1920 şi a executat aproximativ un an de închisoare.

Johnson a murit în 1946, la vârsta de 68 de ani.

Muzicianul Miles Davis i-a dedicat un album. În 1970, Martin Ritt a regizat „The Great White Hope”, cu James Earl Jones în rol principal, iar Ken Burns a lansat în 2004 documentarul „Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson”, care a fost aclamat de critici, scrie digi24.ro

Pentru graţierea lui Johnson au făcut apel şi senatorul de Arizona John McCain şi fostul lider democrat al senatului Harry Reid. Totuşi, Barack Obama, primul preşedinte de culoare al SUA, nu a făcut ceva în acest sens. Sylvester Stallone, susţinător al lui Trump, este posibil să aibă câştig de cauză, scrie Deadline.

Donald Trump a emis până acum trei ordine de graţiere: pentru şeriful Joe Arpaio, condamnat pentru profilare rasială a hispanicilor, pentru Kristin Saucir, condamnată pentru că a făcut fotografii într-un submarin nuclear, şi pentru Lewis “Scooter” Libby, care a fost condamnat pentru dezvăluirea numelui agentului CIA Valerie Plame.