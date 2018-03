Dorin Chirtoacă susține candidatura lui Munteanu din partea PL la alegeri. Ex-primarul are planuri să-și continue cariera politică în Parlament

Potrivit declarațiilor lui Chirtoacă, ex-primarul anul acesta avea planuri de a înainta spre Parlament, după ce a demisionat de la Primăria capitalei.

„Eu nu am renunțat la Primărie. Am fost scos cu forța din Primărie. Oricum domnul Munteanu ar fi candidat din partea noastră în 2019. Pentru mine trei mandate oricum ar fi fost suficiente. În anul acesta planificam spre Parlament. Dacă tot am fost scos cu forța este bine să candideze de pe acum este și o logică”, a declarat Chirtoacă pentru tv8.md.

Planurile lui Chirtoacă de viitor sunt legate de Parlament, dar la moment încă nu a luat o oarecare decizie.

UNIMEDIA amintește liberalul, Valeriu Munteanu, a fost înaintat de Partidul Liberal ca și candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de către liderul PL, Mihai Ghimpu.