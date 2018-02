Dorin Chirtoacă, despre imaginile porno în care apare: „Mi-a fost clar că unele erau reale, iar altele falsificate”

Chirtoacă a comentat pentru ziarul timpul acele imagini.

„Nu le-am văzut și nici nu am de gând să mă uit. Am văzut doar câteva fotografii. Mi-a fost clar, din start, că unele erau reale, iar altele au fost falsificate. Din acel moment, am refuzat să mă mai uit la mizeriile ce apar despre mine. Este vorba de răfuială directă, cum s-a întâmplat și cu alții”, a menționat Chirtoacă.

Când a fost întrebat de unde au făcut rost de aceste imagini, acesta a spus:

„Habar nu am. În telefoanele, pe care le-au luat la percheziții CNA și Procuratura Anticorupție, nu erau niciun fel de informații, decât doar dacă au restabilit anumite file-uri. Nu știu cum, cine și ce a făcut, nici nu mă interesează. Nu este în regulă să se intre într-un asemenea mod în viața privată a cuiva”.

UNIMEDIA amintește că în toamna anului 2017, pe rețelele de sociale au fost publicate imagini video porno cu fostul edil în prin plan.