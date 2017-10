Doi lideri separatiști catalani au fost arestați

O instanță spaniolă a decis luni arestarea preventivă a doi lideri separatiști catalani, informează Reuters. Ei urmează să fie judecați pentru propagandă în favoarea secesiunii Cataloniei față de Spania.

Liderul Adunării Naționale Catalane (ANC), Jordi Sanchez, și cel al mișcării civice Omnium, Jordi Cuixart, au compărut luni pentru a doua oară în fața Înaltei Curți din Madrid, care are atribuții în domeniul siguranței naționale. Cei doi sunt acuzați și de insurgență; luna trecută, au jucat un rol important în protestele care au blocat timp de câteva ore ieșirea unor agenți ai poliției naționale spaniole care percheziționau birouri ale guvernului catalan din Barcelona. ANC a organizat în trecut manifestații secesioniste cu sute de mii de participanți, iar în urma arestării lui Sanchez a chemat la demonstrații pașnice în fața sediilor autorităților spaniole din Barcelona, Girona, Lleida și Tarragona, notează agerpres.ro.



Cu câteva ore înainte de arestarea lui Sanchez și Cuixart, a fost pus sub control judiciar comandantul poliției catalane, Josep Lluis Trapero. Aceeași Înaltă Curte i-a interzis să părăsească țara, i-a confiscat pașaportul și i-a ordonat să se prezinte în fața unei instanțe la fiecare 15 zile. Procuratura ceruse ca Trapero să fie arestat preventiv.



Premierul provinciei Catalonia, Carles Puigdemont, a comentat în rețeaua Twitter: "Spania închide lideri ai societății civile pentru organizarea unor demonstrații pașnice. Din păcate, avem din nou deținuți politici".



Puigdemont a primit luni un nou ultimatum din partea guvernului Spaniei: el are termen până joi dimineața pentru a renunța la demersurile privind independența Cataloniei. În caz că nu se va conforma, conducerea provinciei va fi asigurată direct de la Madrid, conform Articolului 155 din Constituție, care permite suspendarea autonomiei orcăreia din cele 17 provincii spaniole. Primul ultimatum a expirat luni, fără ca liderul catalan să dea un răsuns clar despre intențiile sale în urma referendumului din 1 octombrie, prin care majoritatea participanților s-au pronunțat pentru secesiune. El i-a trimis prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy o scrisoare în care chema la un dialog "sincer și cinstit" în următoarele două luni.