Doi elveţieni, soţ şi soţie, dispăruţi cu 75 de ani în urmă au fost găsiţi după topirea unui gheţar

Corpurile îngheţate ale unui cuplu de elveţieni, ce fuseseră daţi dispăruţi cu 75 de ani în urmă, au fost descoperite după topirea unui gheţar, conform presei locale, citate de The Telegraph.

Administratorul unei telecabine de schi ar fi declarat pentru presă că cei doi cel mai probabil ar fi alunecat într-o despicătură adâncă a unui bloc de gheață.

Marcelin şi Francine Dumoulin, erau părinţii a şapte copii. Aceştia plecaseră pe 15 august, 1942, să extragă laptele vacilor lor din satul Chandolin, al cantonului Valais.

„Ne-am petrecut vieţile căutându-i, fără încetare. Am crezut mereu că am putea să le oferim într-o zi înmormântarea pe care o meritau”, a declarat una dintre fiicele lor, Marceline Udry-Dumoulin, citată de The Thelegraph.

Vor fi întreprinse teste ADN pentru a confirma identitatea cuplului, scrie mediafax.ro.