Dodon, tot mai aproape de Uniunea Europeană: „Dialogul cu partenerii noștri din UE trebuie să fie continuat și intensificat”

Deși se pronunță pro rus și dorește o colaborare cu Federația Rusă, în urma unei întrevederi cu Comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, președintele Igor Dodon spune că dialogul cu partenerii UE trebuie continuat și intensificat.

În timpul discuției cu Johannes Hahn, Dodon a discutat cu oficialul european despre aspectele privind colaborarea în domeniile de interes comun.

„Am mulțumit pentru sprijinul UE acordat în realizarea unor proiecte și programe în țara noastră, în special celor de infrastructură, dar și celor culturale și de mobilitate, destinate cetățenilor RM și, în special, tinerilor. De asemenea am mulțumit pentru acordarea Republicii Moldova regimului liberalizat de vize”, a declarat președintele într-un comunicat pe site-ul Președinției.

Referinduse la asistența macro-financiară oferită de UE Republicii Moldova, Igor Dodon a precizat că acești bani nu ar trebuie să fie un motiv de șantaj.

„Referitor la asistența financiară acordată de UE Republicii Moldova am accentuat că acest sprijin trebuie să fie monitorizat strict, astfel încât banii să fie utilizați conform destinației, să aibă un impact pozitiv asupra cetățenilor și să nu poarte un caracter geopolitic. Am subliniat că guvernarea trebuie să realizeze reforme și nu să șantajeze politic sau geopolitic. În această ordine de idei am transmis mesajul că pledez pentru transparență și că în toamna acestui an voi iniția audieri ample, inclusiv parlamentare la subiectul asistenței financiare și tehnice acordate Republicii Moldova în ultimii ani. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască unde și cum au fost cheltuiți banii”, a menționat președintele.

Dodon a punctat faptul că relațiile cu Uniunea Europeană trebuie să fie în interesul Moldovei. „Noi nu trebuie să prietenim cu cineva împotriva cuiva. Relațiile cu UE nu trebuie să fie în detrimentul relațiilor bune cu Federația Rusă. Moldova trebuie să aibă relații bune și cu Estul și cu Vestul. Dialogul cu partenerii noștri din UE trebuie să fie continuat și intensificat”, a conchis Igor Dodon.