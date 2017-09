Dodon îl propune pe tatăl finului său la funcția de Ministru al Apărării: Cine este acesta

Președintele Igor Dodon a propus la funcția de Ministru al Apărării pe fostul ministru al Apărării în perioada comunistă, şi reprezentant diplomatic la NATO, Victor Gaiciuc. Potrivit unor informații, Gaiciuc este tatăl finului său.

Igor Dodon a anunțat astăzi că a expediat o scrisoare Guvernului, în care refuză candidatura lui Eugen Sturza la funcția de ministru al Apărării.

„Vă anunț că am refuzat în mod oficial candidatura lui Eugen Sturza la funcția de Ministru al Apărării. Nu accept persoane întâmplătoare în funcții de mare răspundere pentru țară. Consider că viitorul Ministru al Apărării trebuie să fie o persoană profesionista, un militar de carieră, apolitic, un om responsabil și cumpătat, în care și Armata, și cetățenii, și comandantul suprem să poată avea deplină încredere.

Am promis ieri că voi propune o asemenea candidatură. Vă informez, deci, că am decis să recomand Guvernului candidatura domnului Victor Gaiciuc, profesionist veritabil, pentru a fi înaintat la funcția de Ministru al Apărării. Atenționez Guvernul și majoritatea parlamentară că este inutil să insiste asupra candidaturii domnului Sturza, deoarece nu o voi aproba sub nicio condiție. E timpul să oferim Armatei Naționale ceea ce merită – un profesionist, o persoană care cunoaște din propria experiență cum se realizează managementul militar și se cultivă patriotismul militarilor”, a declarat Igor Dodon într-o conferință de presă.

Gaiciuc este un promotor al federalizării Republicii Moldova, al statutului de neutralitate care să fie recunoscut la nivel internațional, un pro-rus convins. În anul 2003, fiind ministru al Apărării, Gaiciuc vedea posibilă unificarea Armatei Naționale a Republicii Moldova cu forțele militare transnistrene.

Potrivit surselor Jurnal de Chișinău, generalul Victor Gaiciuc a avut o contribuţie importantă la obţinerea pilelor pentru preşedintele Igor Dodon la Moscova. Iar persoana care a contribuit cel mai mult în acest sens a fost chiar tatăl finului lui Dodon, fostul ministru al Apărării şi reprezentant diplomatic la NATO, Victor Gaiciuc.

În timpul mandatului său la Bruxelles (2005–2009), acesta l-a cunoscut pe Dmitri Rogozin, care a deţinut, între 2008 şi 2011, funcţia de reprezentant permanent al Federației Ruse la NATO. Aceştia ar avea de atunci o relaţie strânsă. „Având calitatea de reprezentant diplomatic la NATO, ca şi dl Rogozin, ne-am întâlnit, am discutat în această perioadă, nu pot infirma acest lucru. Evident că fiecare şi-a apărat interesele statului său. Acesta este răspunsul meu în ce priveşte relaţia mea cu dl Rogozin. Am fost întotdeauna pentru relaţii bune cu Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. Avem un parteneriat strategic cu Rusia încheiat în 2001, care, prin valorificare, ar contribui la creşterea economiei RM şi la rezolvarea conflictului transnistrean. Da, pe această dimensiune, există o părticică a aportului meu la stabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusă”, declara în septembrie Gaiciuc.