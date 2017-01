Dodon: Băsescu nu are decât să-și depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetățenia R. Moldova

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune că lui Traian Băsescu nu-i rămâne decât să-și mai depună o dată dosarul pentru redobândirea cetățeniei moldovenești.

Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii lui Dodon cu președintele Federației Internaționale de Șah, Kirsan Iliumjinov.

„Noi am menționat care au fost motivele la etapa când a fost semnat acest decret. Acum nu are de cât să-și apere dreptul în instanță și nu are decât să-și depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetățenia Republicii Moldova”, a declarat Dodon.

UNIMEDIA amintește că săptămâna trecută, Traian Băsescu l-a dat în judecată pe preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru că i-a retras cetăţenia în mod „arbitrar”. Despre asta a anunțat Andrei Bivol, avocatul fostului preşedinte, afirmând că cererea a fost depusă la Curtea Supremă.

LA data de 3 ianuarie, Igor Dodon a anunțat că a semnat decretul de retragere a cetățeniei lui Traian Băsescu, așa cum declarase anterior.

În reacția sa, Traian Băsescu susține că decizia lui Dodon, de a-i retrage cetăţenia, este bazată în mare parte pe frică întrucât noul preşedinte al RM este speriat de faptul că ţara la cârma căreia se află se îndreaptă spre Uniunea Europeană.