Dmitri Rogozin: „Ei nu pot tăia harta lumii și să lase doar Uniunea Europeană. Să nu uite că au oameni în Rusia”

Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, afirmă că liderul democraților din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, s-ar face vinovat de eșecul vizitei sale în Republica Moldova. Totodată, acesta se arată încrezut că prin acțiunile care au avut loc, Vladimir Plahotniuc urmărește declanșarea unui nou conflict transnistrean. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune NTV. Potrivit newsmaker.md, interviul a fost difuzat în seara zilei de 02 august, fiind înregistrat însă înainte ca Rogozin să fie declarat drept persona non-grata în Republica Moldova.

Despre eșecul vizitei lui Rogozin la Chișinău

„Este un nonsens faptul că am avut de gând să zbor cu avionul militar. Apropo, când am zburat la inaugurarea președintelui Igor Dodon, avionul nu a putut ateriza la Chișinău din cauza condițiilor meteorologice. Ne-am urcat la Budapesta și apoi am zburat la Chișinău. Niciodată nu a fost o astfel de situație creată ca și acum. În Aeroportul Chișinău deja se afla o delegație oficială a Republicii Moldova, care trebuia să mă intâlnească. Noi deocamdată, nu vrem să împărtășim secretele din rezultatele investigației noastre, fiindcă sunt încă în curs de desfășurare. Dar pot de pe acum să vă mărturisesc că avem date, care demonstrează că în spatele provocărilor s-a aflat domnul Plahotniuc. El a pus totul la cale. Scopul său a fost să ne ciocnească cu România, de aceea i-a dat ordin premierului Pavel Filip să telefoneze la București”, a declarat Rogozin.

Despre măsurile Rusiei după ce R. Moldova l-a declarat pe Rogozin persona non-grata

„Nu putem recurge la represalii împotriva oamenilor. Înțelegeți foarte bine că populația acestei țări și așa trăiește la limita sărăciei. Mai ales că la începutul acestui an, au avut loc intemperii cu urmări grave pentru culturile agricole. Consider că trebuiesc pedepsiți cei vinovați. Aceste soluții nu le voi accepta, ci le voi pregăti”, a mai adăugat oficialul rus.

Despre Vladimir Plahotniuc

„Noi înțelegem competența și atribuțiile președintelui Republicii Moldova. Suntem obișnuiți să auzim astfel de declarații din partea dumnealui. Dar, atâta timp cât nu au loc alegerile, iar el nu are o majoritate parlamentară, posibilitățile sale, sunt desigur, limitate. O țară săracă astăzi este sub controlul lui „Carabas” - Plahotniuc. Am învățat, din păcate, acest nume și deja devine o imagine colectivă, care poate persista pe termen lung pentru țara voastră.

Acest om este foarte periculos. El vrea să facă ceva frumos pentru vest, pentru a se încadra în tendința generală a rusofobiei. El încearcă să declanșeze conflictul transnistrean, iar dacă îi va reuși acest lucru, întrucât el se află în spatele deciziei Parlamentului privind reformatarea misiunii de menținere a păcii, el va face vărsări de sânge în Moldova. Același scenariu a fost în Georgia, în 2008, și ne amintim cum s-a terminat.

Poate el are nevoie de asta ca să distragă atenția de furturile pe care le-a comis. În cazul în care într-o țara este un oligarh, întregul sistem depinde de el. Mulți politicieni, chiar dacă îl urăsc pe Plahotniuc, sunt nevoiți să meargă la el”, a spus Rogozin.

Despre România

„În România trăiesc cu amintirile vii ale vremurilor României Mari, unde a participat la cel de-al Doilea Război Mondial. Eu în prezent citesc materiale din arhivă cu privire la bătălia de la Stalingrad, am vorbit cu bunicii care au trăit prin ocupație. Ei spun că, chiar și germanii au spuneau despre români că aceștia niciodată nu au putut pleca fără să violeze și să ucidă. Desigur, acum există oameni adecvați, dar soluțiile le iau aceeași „oameni de culoare”.

Aș vrea să înțeleg reacția nervoasă a autorităților române. Ce fel de echipă au? Ei s-au bazat pe câteva dintre postările mele pe rețelele de socializare, pe o captură video în care apar eu? Ministrul Afacerilor Externe din România trebuie să dea nume nătângului, care i-a arătat. O delegația oficială niciodată nu publică traseul. Nu e chiar amuzant. Ce nivel au acești oameni?”, a afirmat vicepremierul rus.

Despre viitorul relațiilor ruso-moldovenești

„Trebuie să acționăm în calitate de negociator. Dar astăzi, din păcate, va trebui să vorbim nu numai despre economie, dar, de asemenea, cu privire la securitate. Va urma o întîlnire cu Dodon în Teheran. Ne vom baza pe propriile informații, dar informațiile lui Dodon cu privire la motivele care au dus la această situație urâtă, vor fi de asemenea utile. Ei nu pot tăia harta lumii și lasă doar Uniunea Europeană. Să nu uite că au oameni în Rusia”, a mai adăugat Dmitri Rogozin.

Despre impunerea interdicției de intrare în Republica Moldova

„Avem o mulțime de oameni care lucrează în ramura executivă. Dacă cuiva îi este interzisă intrarea în Republica Moldova, ei vor rămâne la noi să muncească. Banca în Moldova este una mică, iar dacă vom răspunde cu aceeași monedă, mă tem că, foarte curând nu va mai zbura nimeni la Moscova.

Despre invitația Calmîc

„Am o invitație din partea domnului Octavian Calmîc, el m-a invitat să vizitez Chișinăul, în toamnă. Invitația a venit cu câteva zile în urmă. Ce a avut în vedere Calmîc când a venit cu o astfel de inițiativă? Cum îi vașterge nasul patronui român? Invitația a fost acceptată, dar am nevoie de garanții”, a conchis Rogozin.

Cei vizați nu au comentat deocamdată, afirmațiile vicepremierului Rusiei, Dmitri Rogozin.

UNIMEDIA amintește că, Ministerul de Externe l-a declarat ieri drept persona non-grata în Republica Moldova pe vicepremierul rus Dmitrii Rogozin.

Decizia vine după ce Dmitrii Rogozin a făcut o serie de „comentarii publice care poartă un caracter neprietenesc, denigrator și ofensator la adresa Republicii Moldova”, a explicat ministrul de externe, Andrei Galbur.