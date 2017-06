Disperarea Dianei. S-a aruncat pe scări în timp ce era însărcinată cu Prințul William

În 1991, Prințesa Diana se confrunta cu o situație extrem de delicată, ajungând în pragul disperării. Prințesa a aflat de aventura soțului ei, Prințul Charles, cu Camila Parker Bowles, motiv pentru care și-a înregistrat gândurile și trăirile pe câteva casete pe care i le-a dat autorului Andrew Morton, cu condiția ca ele să rămâne secrete.

La 20 de ani de la moartea acesteia, detalii uluitoare despre căsătoria nefericită pe care a avut-o au ieșit la iveală, scrie click.ro.

Andrew Morton a transpus confesiunile Prințesei într-o carte numită „Diana: Adevărata ei poveste”. Prințesa s-a destăinuit autorului înregistrându-și trăirile pe câteva casete. Fosta soție a Prințului Charles își amintește de perioada în care locuia în Sandringham, reședința Reginei din Nortfolk, înianuarie 1982. Însărcinată în patru luni cu Prințul William, Diana s-a aruncat pe scări.

„Când eram însărcinată cu William m-am aruncat pe scări, încercând să-i atrag atenția soțului meu și să mă asculte. Lacrimile mi-au umplut fața și i-am spus acestuia că sunt disperată, el spunându-mi că plâng cu lacrimi de lup. «Nu o să te ascult, mereu îmi faci asta. Mă ridic și plec acum», așa că m-am aruncat. Am început să tremur, fiind îngrozită. Știam că nu voi pierde copilul, deși aveam dureri groaznice în zona stomacului. S-a întors spre mine și a continuat să meargă, ieșind pe ușă.

Știam că ceva este în neregulă cu mine, dar nimeni din jurul meu nu mă înțelegea. Aveam nevoie de multă odihnă, dar, mai mult, aveam nevoie ca oamenii din interiorul casei să înțeleagă chinul și suferința mea. A fost un strigăt disperat de ajutor. Nu sunt răsfățată și trebuia cumva să mă adaptez la noua situație.

Cu siguranță soțul meu i-a spus Reginei despre bulimia mea. Aceasta a spus tuturor că boala este motivul pentru care căsnicia noastră s-a stricat și că Charles trece printr-o perioadă dificilă, nu eu”, sunt mărturisirile Prințesei, potrivit Daily Mail.

Prințul Philip a fost, de asemenea, îngăduitor cu Charles. În timpul unei certe cu Diana, Prințul i-a spus că tatăl său este de acord să își reia obiceiurile de burlac, dacă în cinci ani căsnicia lor nu va fi mai bună. Prințesa își amintește și cum a reacționat soțul ei în momentul în care a leșinat în public.

”Am fost la târgul mondial de transport și comunicare din Vancouver, în anul 1986, și am leșinat. Nu mi s-a mai întâmplat până atunci. Timp de patru ore ne-am plimbat, nu am avut nimic de mâncare și nici nu mâncasem de câteva zile. Îmi amintesc cum cum mergeam și, deodată, m-am simțit rău. Nu am vrut să spun nimănui, pentru că nu voiam să creadă că mă plâng. Mi-am pus mâna pe umărul soțului meu i-am spus că sunt pe cale să cad.

Au venit și m-au dus în casă. Soțul meu mi-a spus că puteam să evit această situație, dacă mă duceam în spetele unei uși. Întreaga situație era jenantă”, a continuat Prințesa.

Andrew a scos la iveală disperarea Prințesei, disperare despre care nimeni nu ba avut habar, poate doar soțul ei, Prințul Charles.