Dispariţia misterioasă a lui Iuri Gagarin. 50 de ani de la moartea primului om care a ajuns în spaţiu

Iuri Gagarin a devenit primul om din lume ajuns în spaţiu, pe 12 aprilie 1961, atunci când vehiculul său spaţial Vostok a efectuat pe orbită o rotaţie completă în jurul Terrei.

Pe 27 martie 1968, Iuri Gagarin şi instructorul de zbor Vladimir Seriogin au murit după ce avionul lor MIG-15 s-a prăbuşit în apropiere de oraşul Novoselovo, situat la o distanţă de 90 de kilometri de Moscova.

- Origini modeste -

Iuri Gagarin s-a născut pe 9 martie 1934, în satul Kluşino, situat la aproximativ 200 de kilometri de Moscova, părinţii lui lucrând la o fermă colectivă de tipul celor înfiinţate de sovietici.

Şi-a întrerupt studiile în 1941, din cauza invaziei naziste, când locuinţa familiei a fost rechiziţionată, iar ei au fost obligaţi să se mute într-o colibă de chirpici.

Pasionat de zbor, Gagarin şi-a început antrenamentul ca pilot militar la vârsta de 20 de ani.

- Selectat pentru programele spaţiale -

Ca membru al forţelor aeriene sovietice, în 1959, Gagarin s-a oferit voluntar, alături de alţi 19 piloţi, să se antreneze pentru a zbura cu "un nou tip de aparat".

Grupul a fost redus în cele din urmă la şase persoane, inclusiv Gagarin.

În aprilie 1961, a fost ales pentru prima misiune cu echipaj uman în spaţiu, anunţ care a fost făcut cu doar câteva zile înainte de zbor.

Până atunci, Gagarin, în vârstă de 27 de ani, se căsătorise cu o asistentă medicală, cu care a avut două fiice.

- Misiunea spaţială -

Pe 12 aprilie, la 9.07 a.m. (ora Moscovei, n.r.), Gagarin a rostit celebrele cuvinte "Poehali!" ("Am plecat!"), în timp ce vehiculul său se desprindea de Terra.

La 9.12 a.m., spunea prin radio: "Văd Pământul, este minunat".

După un zbor de 108 minute, care a inclus şi o rotaţie completă în jurul Terrei, Gagarin a ajuns din nou pe pământ, cu ajutorul unei paraşute.

Două zile mai târziu, era primit la Moscova ca un erou. Mii de persoane au ieşit pe străzi cu flori şi afişe, în timpul unei parade.

- Detaşat la sol -

Regimul sovietic l-a trimis apoi pe Gagarin în "misiuni de pace", în timpul cărora s-a întâlnit cu lideri ai lumii, precum regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii şi liderul Cubei Fidel Castro.

Reuşita lui Gagarin făcuse înconjurul lumii, dar astronautul devenise un simbol prea preţios, astfel încât sovieticii au decis ca el să nu mai participe la misiuni riscante. Imagini difuzate la posturile TV la câţiva ani după istoricul zbor prezentau un Gagarin care luase în greutate. Generalul sovietic Nikolai Kamanin, care superviza antrenamentele astronauţilor, spunea că Gagarin petrecea mult timp pe la recepţii.

Gagarin le-a implorat pe autorităţi să îl lase să zboare şi şi-a reluat activitatea de pilot în 1968.

- Accident aviatic misterios -

În 2013, noi detalii despre accidentul produs pe 27 martie 1968 în care a murit Iuri Gagarin au fost dezvăluite de cosmonautul rus Alexei Leonov.

Alexei Leonov afirma că un avion "neautorizat" a trecut prea aproape de avionul pilotat de Gagarin, făcând ca acesta să intre în vrie.

"Secretomania" din jurul acestui accident a condus la apariţia multor speculaţii de-a lungul anilor.

Comisia guvernamentală care a investigat accidentul, din care a făcut parte şi Alexei Leonov, a ajuns la concluzia că avionul pilotat de Gagarin a încercat să evite "un obiect străin" - precum un stol de gâşte sălbatice sau un balon cu aer cald.

În încheierea raportului anchetei originale, Alexei Leonov a spus: "Această concluzie este credibilă pentru un civil - nu însă şi pentru un profesionist".

Însă, într-un interviu acordat postului de televiziune Russia Today, în urmă cu cinci ani, cosmonatul rus Alexei Leonov - care, în 1965, a devenit primul om din lume ce a executat o ieşire pe orbită în afara unui vehicul spaţial - a spus că autorităţile ruse i-au permis să dea publicităţii un fost raport clasificat, potrivit căruia un avion Suhoi a trecut prea aproape de MIG-ul pilotat de Gagarin, perturbându-i zborul.

"Ştiam că un aparat Su-15 era programat să fie testat în acea zi, dar se presupunea că el va zbura la altitudinea de 10.000 de metri sau chiar mai sus, nu la 450-500 de metri. A fost vorba de o violare a procedurilor de zbor", a declarat Leonov.

Alexei Leonov mai spunea că avionul lui Iuri Gagarin a intrat în vrie la viteza de 750 kilometri / oră după trecerea mult prea apropiată a avionului Suhoi.

Alexei Leonov a refuzat însă să dea publicităţii numele pilotului de pe avionul Suhoi.

Cosmonatul rus, în prezent în vârstă de 83 de ani, a dat de înţeles în cartea sa, din 2004, intitulată "Two Sides of the Moon", că un aparat Suhoi ar fi putut zbura în acea zi fatidică sub altitudinea minim legală. Leonov zbura în aceeaşi zonă la bordul unui elicopter în ziua accidentului şi spune că a auzit "două explozii puternice la mare distanţă".

Multe alte teorii au apărut de-a lungul anilor în legătură cu accidentul lui Gagarin. Potrivit uneia dintre ele, un orificiu de aerisire din cabina piloţilor ar fi fost uitat deschis, din greşeală, de pilotul care zburase pe acel MIG-15 înainte de Iuri Gagarin. Din această cauză, echipajul din cabină ar fi rămas fără oxigen.

Zeci de mii de persoane au participat la funeraliile de stat organizate în onoarea lui Iuri Gagarin, la trei zile după accident.

Pionierul spaţiului a devenit însă nemuritor, prin fotografii, filme, sculpturi, clădiri care îi poartă numele, inclusiv o rampă de lansare de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan. De asemenea, numele lui a fost dat unui crater de pe Lună.