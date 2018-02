Directorul general al Aeroportului din București a demisionat la nici un an după numire

La 20 aprilie 2017, în mandatul de premier al lui Sorin Grindeanu, Bogdan Mîndrescu a fost numit director general interimar de către Consiliul de Administraţie al CNAB, deşi ministrul Transporturilor de atunci, Răzvan Cuc, ar fi vrut ca Liviu Radu să rămână în funcţie.

Bogdan Mîndrescu a mai fost, potrivit CV-ului publicat pe site-ul instituţiei, director de cabinet al ministrului Transporturilor, consultant la Inspur Shandong Group Co Ltd China (în perioada 2014-2015), consultant al directorului SRTV (în perioada 2013-2014), director economic la Pandor SRL (2012-2013) sau consultant de vânzări la Banc Post (2007-2008).

Menționăm că mai multe nereguli ua fost găsite la aeroportul Otopeni. Printre care:

- în perioada 2013-2015 nu a fost realizată nicio investiţie în infrastructura aeroportuară deşi pentru fiecare an din această perioadă au fost prevăzute în BVC sume cuprinse între 201,5 mil. lei şi 267,9 mil.lei;

- în perioada 2016-august 2017 CNAB SA a realizat doar un procent de 0,03%, respectiv 0,16% din investiţiile în infrastructura aeroportuară;

- pista 1 nu asigură condiţii eficiente de aterizare/decolare, deşi la această pistă s-a intervenit cu utilaje aproape în fiecare zi, uneori chiar şi 14 ore;

- pista 2 este operaţională pe o lungime de doar 2.237 m din 3.500 m. Pe timp de noapte nu se poate opera fără lumini specifice, fapt pentru care piloţii consideră periculoasă utilizarea ei;

- balizajul luminos nu este echipat corespunzător pentru condiţiile de vizibilitate redusă;

- racordul luminos de degajare a ambelor piste pe ambele direcţii nu poate fi aprins simultan cu baretele de STOP;

- Liviu Radu, care deţinuse anterior lui Mîndrescu mandatul de director general CNAB, a încasat între iulie 2013 şi iunie 2014 bani atât pentru funcţia de director general, cât şi pentru cea de membru în Consiliul de Administraţie. Suma încasată peste limita legală: 396.561 lei;

- Sorin Stoicescu a fost numit în CA deşi nu a fost selectat de un expert independent;

- componenta variabilă a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie stabilită la 0.56% din profitul net, deşi existau studii care spuneau că aceasta trebuie să fie doar 32.432 lei;

- Cristina Elena Neamţu - în 9 luni, prezentă la locul de muncă mai puţin de două ori. A încasat 43.003 lei;

- Mihai Petrescu - într-un an a încasat 130.378 lei dar au existat zile în care nu a fost prezent la serviciu;

- Mihai Comânescu - a încasat 127.879 lei dar au existat zile în care nu a fost prezent la serviciu;

- Camelia Meţler - într-un an şi şase luni a fost prezentă la muncă 112 minute. A încasat în această perioadă 70.894 lei;

- în perioada septembrie 2015 - septembrie 2016 au fost derulate 27 de programe de formare profesională prin societatea OK Service Corporation, suma fiind echivalentă cu cea cheltuită în ultimii aproape 6 ani la un loc.

- taxele de instruire au reprezentat, în medie, doar 23% din costul total, restul fiind cazarea şi trasportul.

- procesul de selecţie a persoanelor care au participat la cursuri a fost aleatoriu, nefiind identificate criterii concrete de selecţie.

- locaţiile cursurilor: Nice, Las Vegas, Sydney, Auckland, Wellington, Kuala Lumpur, Bangkok, Tokyo, Lausanne.

- Ion Trocaru, şeful corpului de control din MT a fost timp de 3 luni şi membru în comitetul asocierii în participaţiune dintre CNAB şi Millenium Pro Design, calitate din care a obţinut 18.004 lei.

- Daniela Berinde, funcţionar public şi şef de cabinet, a fost timp de un an în consiliile de supraveghere a asocierilor CNAB cu Dnata Catering şi Millenium Pro Design. A încasat 128.745 lei.

- Liviu Radu şi-a semnat din calitatea de director general al CNAB numirea în consiliile de supraveghere a celor două asocieri pentru o perioadă de 8 luni încasând 86.554 lei.

- Sorinel Ciobanu şi-a semnat din calitatea de director general al CNAB numirea în cîn consiliile de supraveghere a celor două asocieri, pentru o perioadă de un an şi 11 luni încasând 170.430 de lei.