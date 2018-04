Directorul Serviciului 112: „Eu sunt băiat de la țară. Mama m-a învățat că este păcat să numeri banii altora”

Acesta întrebat de jurnaliști de la sanatateinfo.md despre CV-ul ce nu este disponibil pe site-ul 112, Liviu Oboroc s-a făcut nemulțumit de faptul că nu i s-a oferit întrebările din cadrul interviului.

„Doamnă, eu am discutat deja cu colegul Dumneavoastră. Ați vrut interviu. Trimiteți toate întrebările pe care le aveți pe mail și noi vă vom răspunde.

„Tete-a-tete fără să vadă întrebările” asta este deja altă epocă. Noi trăim într-o eră a tehnologiilor. Fiecare face ceea ce poate... (...) Eu îmi rezerv dreptul să nu vă răspund la întrebări.”, a comentat acesta.

Totodată întrebat de jurnaliști privind softul cumpărat de la Ericsson estimate la peste 7 milioane de euro și banii alocați de Guvern sunt pentru trei ani – 2017, 2018 și 2019, acesta îndeamnă jurnaliștii să se informeze privind Cadrul bugetar.

„În calitate de ce îmi acordați aceste întrebări?

Eu sunt băiat de la țară și pe mine mama m-a învățat că să număr banii altora este păcat.

Eu am fost și consilier municipal (n.r. - Consilier CMC) și fix în așa funcție am fost. De ce colegul Dumneavoastră (n.r. - Vadim Vasiliu, reporter Sănătate INFO) îmi reproșează că sunt membru de partid? E dreptul meu și mă mândresc cu asta. Eu sunt de mulți ani în acest partid și nu are nicio legătură cu ceea ce Dumneavoastră vorbiți. Sunt aici de ani mulți și buni.

Formulați toate întrebările pe mail. Vom răspunde în măsura posibilităților. Deschideți site-ul Guvernului și veți găsi acolo bugetul pentru Serviciul 112. Este totul transparent.

Informați-vă ce înseamnă Cadru bugetar pe termen mediu. Le-am plătit în rate pe 3 ani... Restul întrebărilor trimiteți-le pe mail...”, a răspuns directorul serviciului 112.

UNIMEDIA amintește că din data de 29 martie a fost activat Serviciul 112. Acesta este numărul unic pentru apelurile de urgență activ în toate statele membre ale Uniunii Europene.