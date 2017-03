Directoarea grădiniței vizitate ieri de Pavel Filip și-a dat demisia

Directoarea instituției preșcolare nr.59, Stela Savin, a depus astăzi cerere de demisie din funcție, după ce ieri premierul Pavel Filip a efectuat o vizită inopinată la grădiniță. Despre aceasta a anunțat printr-un comunict de presă Direcția generală educație, tineret și sport.

În urma verificărilor inopinate la grădiniță realizate de prim-ministrul la Grădinița nr.59 au fost atestate mai multe încălcări sanitaro-igienice în blocul alimentar.

DGETS menționează că anterior directoarea a fost atenționată de către Centrul de sănătate publică, precum și de către DGETS și DETS din sectorul Centru, cu privire la nerespectarea condițiilor sanitaro-igienice și organizarea procesului de alimentare a copiilor.

UNIMEDIA notează că în urma vizitei făcute de premier, Filip a ajuns la concluzie că „suntem departe de proiectele implementate”.

„Eu personal m-am săturat cât am spus să se facă regulă. Am decis să merg cu părintele la această grădiniță. Am mers la depozit și am vpzut ouă cu termen expirat, iar lactatele și carnea stau în același frigider. În linii mari este o lipsă de igienă. Nu este neapărat să facem investiții mari pentru a se face curățeni în grădinițe. Am intrat și la depozitul de fructe și legume. Am luat un măr de acolo și sunt departe despre acelea care vorbim noi în proiecte”, a afirmat Pavel Filip.