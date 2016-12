Din cauza ceții mai multe curse aeriene au fost redirecționate

După ce s-au rotit minute în șir deasupra aeroportului, din cauza ceții, avioanele au fost redirecționate spre aeroporturile din apropiere, informează protv.md

Pasagerii de pe cursa Moscova-Chișinău au fost nevoiți să stea ore în șir în avion fără apă sau mâncare.

Pasager: "Am decolat de la Moscova la ora 10:00 și trebuia să ajungem la Chișinău la ora 11:45, ajungând la Chișinău s-a vorbit vreo 30 de minute și s-a luat decizia să ajungem la București. La București am ajuns, rând pe rând toate navele pe care le are Air Moldova, 7 nave. De la ora 12 și până acum ne țin în avion 7 ore, fără să ne dea mâncare și apă. Avionul e plin și mai ales că sunt mulți copii mici. Oamenii fac isterie deja, multe mame sunt disperate că nu mai au alimentație. Nu se știe când vom pleca, am înțeles că acum s-a luat decizia să așteptăm în zona de tranzit a aeraportului."

Avionul de pe cursa Moscova-Chișinău, urma să aterizeze în jurul orei 12 la Chișinău, însă după ce s-a rotit jumătate de oră deasupra aeroportului, au mers la București.