Diaspora „Adoptă o afacere”. Un nou proiect inițiat de moldovenii de peste hotare

Solidaritatea n-are margini. Comunitatea „Adoptă un vot” a inițiat un nou proiect, de această dată destinat antreprenorilor din Republica Moldova - „Adoptă o afacere”. Proiectul îşi propune realizarea unui schimb de bune practici dintre antreprenorii din diaspora şi cei de acasă.

"Comunitatea „Adoptă un vot”, reunită la Veneția în Martie anul curent, a hotârât să inițieze un proiect care are scopul de a facilita transferul de cunoștințe dintre antreprenorii și profesioniștii în domeniile aferente antreprenoriatului din diaspora și cei de acasă. Așa s-a născut proiectul de mentorat pentru afaceri „Adoptă o afacere”!



De exemplu, dacă sunteți un specialist in marketing din diaspora și aveți o oră liberă, o puteți oferi în regim de voluntariat unei afaceri din Moldova care are nevoie de expertiza dvs. Iar dacă sunteți un antreprenor din Moldova care are nevoie de un pic de ajutor în marketing, poți obține acest ajutor gratuit, oferind voluntariatul dvs. în schimb. Conversațiile vor avea loc pe Skype", se arată în descrierea formularului.

Cei care vor să beneficieze de consultanță, dar şi cei care vor să o ofere, pot completa acest formular.