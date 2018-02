Diana Al Faraj, reproductolog: „Căpitane, suntem gata pentru călătoria de nouă luni!”

Diana Al Faraj, medic reproductolog: „Procedura de Fertilizare In Vitro este una foarte stresantă. Ea solicită multă muncă, iar problema fiecărui cuplu o tratăm în mod individual. Fiecare nereușită este o tragedie pentru potențialii părinți, dar și pentru noi, echipa medicală. Succesul vine neașteptat, iar tensiunea dispare când este confirmată sarcina. Am fost foarte fericită când recent un cuplu mi-a trimis un sms cu textul: „Căpitane, suntem gata pentru călătoria de nouă luni!”. Este semn că am reușit și de această dată.”







Diana Al Faraj este fascinată de știința care îi permite să-i ajute pe copii să vină pe lume. Are și ea doi băieți, fapt pentru care îi este recunoscătoare destinului, pentru că i-a oferit oportunitatea de a deveni mamă. Unul dintre ei a ales la fel ca ea – medicina. A petrecut multe nopți albe pentru a studia medicina, o știință a cărei cunoaștere solicită eforturi titanice. A învățat cu pasiune și continuă să o facă, pentru că rezultatul muncii sale crește numărul de familii numeroase și fericite. În fiecare zi susține un nou examen. Luptă continuu cu infertilitatea și combate prejudecăți sociale. Misiunea sa nu e deloc ușoară în Moldova, unde neputința de a face copii continuă să fie o rușine, și nu o problemă ordinară medicală.

Diana Al Faraj, medic reproductolog: „Șansele femeilor de a rămâne însărcinate scad în timp. E devastator să vezi neîncrederea cu care vin cuplurile la cabinet și cât le este de greu să ceară ajutor când au probleme de fertilitate. Noi încercăm să le insuflăm optimism celor care ne pășesc pragul, chiar de la prima vizită. Le oferim gratuit prima consultație și decidem împreună tratamentul potrivit. Trebuie să existe încredere reciprocă, altfel nu merg lucrurile în Fertilizarea in Vitro, care deocamdată este tot ce are mai bun medicina, ca să îi ajute pe copii să vină pe lume.”

Asta au înțeles-o și multe cupluri din alte țări precum România, Italia, Irlanda și altele (peste 10% din pacienți), care i-au trecut pragul în ultimii ani, iar astăzi își pot ține în brațe copiii. Rata de reușită la nivelul clinicilor internaționale, de până la 58% pentru pacientele cu vârsta între 25-35 de ani, este rezultatul muncii de echipă în laboratorul ultraperformant, care pune la dispoziție echipamente și tehnologii moderne.

Diana Al Faraj, medic reproductolog: „Pacienții internaționali aleg Medpark nu pentru costurile procedurilor, care sunt mai mici decât în alte țări, dar pentru rata înaltă de succes. Puteți să întrebați orice cuplu și toți o să vă confirme că nu există preț, atunci când un copil este dorit să vină pe lume. Să creezi miracole în laborator este o muncă de echipă. Poți să ai cunoștințe vaste în domeniu, dar fără o echipa pe care te poți baza este imposibil să lucrezi în domeniul reproductologiei.”

