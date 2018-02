Detalii noi în cazul bărbatului care și-a ucis iubita, iar apoi s-a aruncat de la etajul șapte: Acesta lucra în calitate de medic stomatolog, iar ea era cântăreață

Bărbatul care și-a ucis iubita, iar apoi s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc, era medic stomatolog. Iar femeia înjunghiată ar fi fost model şi cântăreaţă în străinătate. Aceasta apare într-un videoclip, sub denumirea „I know you want it".