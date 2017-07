Detalii neștiute despre campania de promovare a sistemului de vot proporțional pe liste deschise, lansată de liderul PPDA

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a lansat o campanie de promovare a sistemului de vot proporţional pe liste deschise, drept alternativă la sistemul mixt propus PD-PSRM.

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a declarat pentru Tribuna, „spre deosebire de politicienii sistemici, în activitatea sa Platforma DA a îmbinat protestele, prin presiunea cărora a oprit și alte furturi de miliarde, și legalizarea capitalului dobândit ilicit, cu diverse inițiative și proiecte de reforme economice, sociale, de ordin fiscal, de combatere a corupţiei și eradicare a sărăciei, de creștere economică și siguranță în beneficiul oamenilor”.

„După ce Comisia de la Veneția și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au spus un „nu” răspicat introducerii votului mixt al lui Plahotniuc și Dodon, Platforma Demnitate și Adevăr a venit, după cum se știe, cu cel puțin 12 propuneri de îmbunătățire a sistemului electoral proporțional. Am propus opiniei publice proiectul de îmbunătățire a sistemului electoral proporțional prin introducerea votului preferenţial, când fiecare alegător votează atât partidul său favorit, cât şi candidatul preferat din listă, diminuarea rolului șefului de partid, prin creșterea ponderii tinerilor, a femeilor, a oamenilor demni din teritoriu și din Diasporă în garniturile partinice, prin mărirea numărului de secții de votare în afara țării și a numărului de buletine destinate fiecărei secții, prin implementarea votului prin corespondență, etc. Mai mulți politicieni, dar și analiști autohtoni și europeni au apreciat ca fiind inițiative bune, necesare, venite în interesul oamenilor. Am decis să apelăm la presă și la societatea civilă pentru promovarea proiectului”, a precizat politicianul.

Potrivit lui, „campania inițiată de Platforma DA este în special una de informare a cetățenilor țării, a instituțiilor internaționale și vine să explice de ce proiectul este oportun și benefic pentru democrație și alegători”.

Andrei Năstase a afirmat că, cheltuielile prevăzute pentru această campanie sunt simbolice.

„Încercăm să ajungem la oameni prin intermediul presei și a întâlnirilor tradiționale pe care le organizăm în teritoriu. Noi nu ne putem permite mijloacele exorbitante ale Partidului Democrat și ale lui Plahotniuc, care, se știe, provin din banii furați de la cetățeni și încercăm cu mijloace modeste să obținem un rezultat bun. Adică să informăm populația că proiectul nostru este superior, oportun, necesar oamenilor și societății. Aș vrea să fim înțeleși corect. Preocuparea noastră de azi nu e sistemul electoral după care sunt aleși politicienii de toată mâna, preocuparea noastră e ca oamenii să trăiască în bunăstare, pace și siguranță. Din păcate, așa cum am avertizat de atâtea ori, lucru confirmat și de experții europeni, modificarea sistemului electoral actual cu unul mixt conduc către o dictatura oligarhică. Acest scenariu l-am urmărit deja în Ucraina lui Ianucovici”, a adăugat Năstase.