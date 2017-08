Despacito e pe primul loc: Cum arată top 10 pe YouTube

Despacito a devenit cea mai populară melodie pe YouTube în urmă cu câteva zile, dar s-ar putea să nu rămână foarte mult în poziția de lider.

Popularitatea clipurilor de pe YouTube a fost folosită de aproape un deceniu ca referință pentru afinitățile noastre socio-culturale. Din acest motiv, Gangnam Style a lui PSY a rămas pe prima poziție în topul celor mai vizionate melodii timp de 5 ani. Acea performanță nu s-a datorat lipsei de melodii mai atrăgătoare sau mai populare pe YouTube, ci fascinaței pentru combinația dintre un dans original și niște versuri pe care prea puțini le-au înțeles, notează playtech.ro.

În 2017, prima poziție a clasamentului a fost obținută de Wiz Khalifa cu See You Again (ft Charlie Puth). Deși melodia a sunat foarte bine și a fost îndrăgită de fanii lui Wiz Khalifa încă de la început, altul a fost motivul principal al popularității. Melodia apărută pe coloana sonoră la Fast and Furios 7 l-a comemorat pe Paul Walker, îndrăgitul actor care a decedat în perioada filmărilor pentru al șaptelea film din seria cu Vin Diesel.