Desene clasice de la Disney vor fi salvate de la dispariţie. Foile de hârtie folosite înainte de era digitală, în stare avansată de degradare

Desene originale realizate manual folosite la crearea unor filme Disney devenite clasice, precum "Alice în ţara minunilor/ Alice in Wonderland" şi "Albă ca Zăpada/ Snow White", vor fi salvate de la dispariţie de Getty Conservation Institute, potrivit bbc.com.

Din cauza vechimii, unele dintre foile de hârtie folosite la aceste desene sunt boţite şi crăpate.

The Getty Conservation Institute (GCI) lucrează împreună cu compania Disney pentru a salva unele dintre cele mai celebre desene din lume.

Specialiştii GCI au analizat hârtia pentru a stabili compoziţia acesteia şi a putea să restaureze desenele.

Cercetătorul britanic Tom Learner, unul dintre aceşti specialişti, a spus că Walt Disney era un "om neobişnuit", dat fiind modul în care şi-a păstrat această colecţie. "Erau arhivate destul de bine", a mai spus acesta, aflat la o întrunire a American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Arhiva include lucrări de la mijlocul anilor 1930 până în anii 1980, când a început epoca digitală.

După restaurare, desenele vor fi fotografiate, pentru a fi păstrate şi în versiune digitală.