Descoperă terroir-ul din pahar! Degustă vinurile cu Indicație Geografică Protejată și fii „Wine Friendly”!

Solul pe care este cultivată vița-de-vie, topografia locului, condițiile climaterice specifice, precum și alte elemente naturale se combină pentru a imprima fiecărui vin o amprentă unică, care poate fi recunoscută – terroir-ul. Astfel vinul produs într-o anumită regiune are gust și caracteristici diferite, care nu pot fi reproduse cu precizie în altă parte. În baza terroir-ului a fost dezvoltat conceptul de IGP (Indicație Geografică Protejată), care certifică originea exactă a produsului și calitatea superioară a acestuia.

Vino să descoperi terroir-ul din pahar, într-o nouă serie de evenimente dedicate artei şi tradiţiei vinului – „Wine Friendly”! Campania se desfășoară în perioada 28 ianuarie - 24 februarie și este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu susținerea partenerului său strategic, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei.

Noua campanie își propune să continue familiarizarea publicului larg cu noțiunea „Wine Friendly”, dar și să popularizeze conceptul de IGP, încurajând consumul conștient al vinului de calitate în rândul tinerilor. Cunoscătorii și amatorii vinurilor de calitate vor avea parte de 12 degustări, ghidate de somelieri certificați, care vor prezenta câte 5 vinuri: albe, rose și roșii, certificate cu IGP din Moldova, precum și spumante/vinuri de la micii producători, asociate cu gustări potrivite, care le pun în valoare calitățile.

Evenimentele sunt destinate clienților fideli ai restaurantelor acreditate sau care sunt în proces de acreditare „Wine Friendly”, dar și tuturor celor care își doresc să deguste vinurile, să le cunoască și să devină amici ai vinurilor produse în Republica Moldova.

Dare to be „Wine Friendly”! (Îndrăznește să fii Amic al Vinului!) Urmărește-ne pe pagina de Facebook „Wine of Moldova” (https://www.facebook.com/wineofmoldova/app/785775811544668/), pentru a deprinde cultura consumului conștient al vinului de calitate!

Despre Programul „Wine Friendly”

Distincția „Wine Friendly ” este oferită de Oficiul Național al Viei și Vinului și partenerul său strategic, Proiectul de Competitivitate Moldova (finanțat de USAID și Guvernul Suediei), celor mai bune restaurante din țară, care, în urma unui proces riguros de selecție, evaluare și perfecționare profesională, primesc Acreditarea de Calitate în Servirea Vinului. Procesul de acreditare a localurilor se desfășoară în conformitate cu standardele de calitate în domeniul serviciului de vinuri, sub egida Asociației Europene a Somelierilor. În edițiile anterioare ale campaniei „Wine Friendly” au fost acreditate 22 de localuri din capitală, care în prezent poartă cu mândrie însemnul calității serviciului de vinuri: „Carpe Diem”, „Wine.md”, „Kumanek”, „Grill do Brasil”, „Casa della Reggenza”, „Tucano Kenya Coffee and Wine”, „Mezzo. BERD’S Design”, „Beef. Meat & Wine”, „Nobil View Café”, „Nobil English Cigars Club”, „Pani Pit”, „Codru”, „Oliva” Rîșcani, „Kiku”, „Propaganda”, „Buffalo”, „Pegas”, „UpTown”, „Qbar”, „Gastrobar”, „Vatra Neamului” și „My Cafe”.

Despre ONVV

ONVV este expertul nr. 1 în sectorul vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator. Printre obiectivele sale de bază se numără diversificarea piețelor de desfacere și promovarea vinurilor moldovenești prin programul național și brandul național vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie”.

