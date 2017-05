Descoperă-i pe unii dintre speakerii de la Rockit Digital Conference ’17

În era digitală, succesul unei afaceri este garantat de instrumentele și strategiile de marketing aplicate, iar un mix inteligent dintre acestea crează mai multe oportunități pentru dezvoltarea acesteia. La Rockit Digital Conference ’17, care va avea loc pe 11 și 12 mai, vei descoperi rețeta unei afaceri de succes de la cei 24 de speakeri din țară și de peste hotare. Te invităm să cunoști câțiva speakeri care vor vorbi la eveniment despre tehnicile de Growth Hacking, marketingul digital, metodele de advertising pe Facebook, dar și altele.

- George Carey Simos, prezentarea „Hacking Platform Mechanics to Drive Social Media Succes” și workshop-ul „Growth Hcaking for Startups in 2017 and Beyond”.



Cofondator și comunicator principal al „We are Social Media” (wersm.com), unul dintre cele mai mari site-uri independente dedicate social media și marketingului digital.

- Călin Fusu - acţionar majoritar şi direc­torul executiv al grupului Neogen, care de­ţine site-ul Bestjobs.ro. Grupul Neogen deține o plat­formă de recrutare, numită CeeVee, prin inter­mediul căreia recrutorii pot găsi candidaţii po­triviţi pentru posturile disponibile, având acces la o bază de date actuală cu CV-uri ale per­soanelor care îşi caută un job în diferite domenii de activitate.

În 2007, Neogen a a achiziționat site-ul Faces.md – o rețea de socializare pentru adolescenți și tineri. Faces.md care avea la acea vreme 100.000 de utilizatori înregistrați și care le oferea posiblitatea să voteze profilele utilizatorilor.

Pe parcusul anilor, datorită cifrei de afaceri înregistrate, moldoveanul a intrat în mai multe clasamente ale celor mai bogați români. În 2013, Călin Fusu a intrat în topul celor mai bogaţi oameni din România, întocmit de revista Forbes. Atunci, moldoveanul avea în conturi 5 milioane de euro, sumă ce l-a clasat pe locul 474.

- Andrei Costescu - CEO și fondator al companiei mReady, specializată în elaborarea de soluții B2B pe mobil (aplicații mobile) pentru cei care își doresc să crească sau să creeze prezența în acest mediu. În prezent, mReady creează aplicaţii mobile (Android şi iOS) la comandă pentru agenţii şi clienţi din România şi din strainătate. În perioada octombrie 2011 şi iulie 2012, mReady a dezvoltat 23 de proiecte și a lansat 46 de aplicaţii atât pe Android cât şi pe iOS. Acum, în portofoliul de clienţi se regăsesc nume sonore precum Coca-Cola, How to Web, KPMG, TAROM, KFC sau Vodafone.

- Beata Biel, jurnalist polonez, specializată în data journalism. Beata Biel a lucrat pina luna trecuta la Google News Lab o devizie speciala creata de Google care face traininguri in mod special pentru jurnalisti. Ea este un jurnalist renumit si premiat din Polonia care a avut o prezentare si la conferinta Rockit din Varsovia de la inceputul anului organizat tot de DCN.

- Doina Ciobanu - model cu diplomă în domeniul științelor politice și a istoriei. Observată de multe ori în rândurile din față în timpul fashion weeks, Doina a fost remarcată de către marile edituri precum Vogue, Forbes, Elle, GQ și Harper Bazaar.

Având o vastă experiență de a vorbi în public la evenimente de genul Summit-ul Web și Festivalul de Marketing, având experiență în găzduirea și prezentarea evenimentelor ca Social City London și WGSN Future Awards, Doina face parte din noii „mileniali“, ce recunosc și valorifică oportunitățile oferite de Social Media. A fost inclusă de mai multe ori în listele Forbes, inclusiv în top-ul ”30sub30“ din 2018, top-ul celor 19 tineri antreprenori de succes din România, în 2013, de două ori numită una dintre cele mai influente personalități din industria fashion din România, și de două ori pentru 'Best Personal Style' de către Elle.

