Deputatul PDM Nikolai Dudoglo a anunțat că își depune mandatul și părăsește partidul

"Conducerea PD este de părere că unele acțiuni ale mele, pe care le-am întreprins reeșind din situația din Găgăuzia, încalcă principiile partidului și vectorului european al țării. În aceste condiții, am decis să continui proiectul "Noua Găgăuzie". Aceasta înseamnă că părăsesc Partidul Democrat și îmi depun mandatul din Parlamentul Republicii. Am fost rugat să fac o alegere. Asta am și făcut. Mulțumesc conducerii PDM, colegilor din partid și Parlamentului pentru coaborare, tuturor le doresc succese", a scris pe Facebook Nikolai Dudoglo.