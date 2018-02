Deputatul Legislativului român, Daniel Gheorghe: Cred în Unire, dar mai cred că putem face în 2018 ce am ratat în 1991

„În mod cert, nu mai trebuie să ne ascundem pe după copacul de la Bruxelles și avem obligația să ne asumăm pe față Unirea cu Basarabia : Parlament, Guvern, Președinție, societatea românească în ansamblul său! Sincer, cred în Unire, dar mai cred că putem face în 2018 ce am ratat în 1991! Să fim noi, români pentru români, să nu mai așteptăm undă verde de nicăieri, la fel am biruit și la 1859 și la 1918, am știut să fim cu un pas înaintea tuturor! Ne mai ocupăm și noi de un obiectiv istoric ori stăm să urmărim pesudo-politica de circ și scandal a unor rătăciți care nu simt românește de niciun fel?”, a scris Daniel Gheorghe în postarea sa pe facebook.