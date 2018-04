Deputata PD Valentina Buliga, boicotată la Făleşti: "Reprezintă partidul de tâlhari"

În scurt timp, chemaţi la faţa locului, câţiva poliţişti l-au scos pe bărbat din sală.

Bărbatul a spus că el consideră că nu a făcut nimic greşit şi că şi-a dorit să-i dezvăluie deputatei câteva dintre problemele sale, iar aceasta a refuzat să-l asculte.

„Eu am strigat în gura mare şi am vrut ca Valentina Buliga să mă asculte, ea mi-a zis că are problemele ei şi că ea are autoritate. Ce fel de autoritate? Ce fel de autoritate ai tu când cetăţenii RM sunt indignaţi şi voi ca deputaţi în Parlament nu luaţi nicio măsură pentru a stopa grupările criminale. Asta e durerea mea.", potrivit protv.

Oamenii legii susţin că nu este prima dată când bărbatul i-a la rost politicieni, care vin la Făleşti.

Cazul este cercetat de poliţie, iar bărbatul urmează să fie amendat.