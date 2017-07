Dell lansează primul laptop din lume cu încărcare wireless

Noul laptop lansat de Dell, Latitude 7285, este primul din lume care beneficiază de funcția de încărcare wireless. Asta înseamnă că am scăpat, într-un final, de împiedicatul de cablul de încărcare. El nu impresionează foarte tare prin design, însă acest feature special este într-adevăr un mare pas înainte.

El a fost anunțat inițial la CES 2017, în ianuarie, și are un design basic 2 în 1. Acesta a fost lansat în Statele Unite ale Americii zilele trecute și are un preț de pornire de 1200 de dolari. La acești bani, specificațiile sunt unele decente. Avem aici un procesor Intel Core i5, 8 GB de memorie RAM și 128 de GB spațiu de stocare pe un SSD. Display-ul măsoară 12,3 inci și beneficiază și de touchscreen, un feature care nu ar trebui să lipsească de pe nici un 2 în 1. Rezoluția acestuia este de 2880 x 1920. În plus, el dispune și de o cameră compatibilă cu Windows Hello, pentru a-ți putea debloca device-ul cu ajutorul recunoașterii faciale.



Funcția de încărcare wireless funcționează prin inducție, la fel ca la telefoane. Dacă terminalele mobile trebuie plasate pe o suprafață specială pentru a putea fi încărcate wireless, noul Latitude trebuie pus pe un fel de ”preș” care seamănă cu un mousepad ceva mai mare. Partea proastă a acestei tehnologii este faptul că va trebui să plătești în plus pentru ea. Pentru a putea beneficia de funcția de încărcare wireless va trebui să scoți din buzuar încă 550 de dolari: 380 pentru tastatura wireless și 200 pentru preșul inductiv, notează Mashable, citat de playtech.ro.



Astfel că prețul final al modelului este de 1750 de dolari. Însă merită banii? E greu de crezut că la aceste specificații, oamenii se vor înghesui să-și procure și funcția de încărcare wireless doar pentru a-și satisface fobia de cabluri. Noul Dell Latitude este primul laptop cu acest feature, însă nu va fi și ultimul. Tehnologia este încă la început de drum.