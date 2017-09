Delegația Consiliului Europei, îngrijorată de înrăutățirea situației aleșilor locali din RM, în urma suspendării din funcție a lui Chirtoacă

În luna septembrie, delegaţia CoE va prezenta un raport privind situaţia din Republica Moldova biroului Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei. Anunțul a fost făcut de membrii delegaţiei europene, care au efectuat o vizită specială de documentare la Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). Aspectele discutate au vizat arestul primarului municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, dar şi a altor primari; situația reală a democrației locale în Republica Moldova; presiunile şi campania de denigrare la adresa CALM.

Delegaţii europeni au menţionat că, având în vedere că Dorin Chirtoacăeste vicepreşedintele Camerei Regiunilor, Comitetul de monitorizare a decis să trimită o delegaţie la Chişinău. Scopul delegaţiei este de a manifesta solidaritate şi sprijin în situaţia în care a fost suspendat din funcţie înainte de a fi condamnat, iar puterea lui de apărare este slabă. Totodată, experţii europeni au reiterat faptul că primarul de Chişinău se consideră o victimă a răfuielilor politice, iar, ţinând cont de imaginea şi credibilitatea CALM, au decis să se informeze din prima sursă şi cât mai pregnant despre situaţia în cauză, dar şi despre nivelul implementării reformelor în sprijinul APL.

Preşedintele delegaţiei, Gunn Marit HELGESEN și-a exprimat regretul si îngrijorarea profundă privind deteriorarea situației democrației locale din Moldova: "Acest regres intervine după o perioadă în care a existat progres în ceea ce priveşte conlucrarea cu guvernarea. Pentru noi este de neînțeles cum un ales local poate fi suspendat din funcţie fără să existe o decizie judecătorească definitivă! Așa ceva este inacceptabil într-un stat democratic și de drept!"

Preşedintele CALM, Tatiana Badan, a salutat intenţia delegaţiei şi a specificat că imaginea CALM, credibilitatea sa, dar şi creşterea constantă a numărului de membri se datorează anume faptului că organizaţia nu este afiliată politic: "Dorinţa noastră este ca Consiliul Europei să ne sprijine în acest proces de reforme în RM. Calea noastră este să aderăm la acest spaţiu european, să avem o democraţie locală cu drepturi şi să avem posibilitatea să asiguram cât mai multe servicii la nivel local şi municipal.Până în 2016, inclusiv, am avut o bună comunicare cu guvernul şi , în consecinţă, am avut şi realizări tangibile. Am semnat împreună Foaia de parcurs, am reuşit să obţinem îmbunătăţirea a numeroase acte normative: accesul APL la Curtea Constituţională, sprijin financiar direct pentru fiecare localitate de la Fondul Rutier, legea schimbării destinaţiei terenurilor, astfel că resursele colectate intră direct în bugetul local; ş.a.Începând cu 2017 s-a creat un blocaj în comunicare, au început arestările unor primari, presiuni asupra primarilor, urmând o campanie de denigrare a asociaţiei noastre . La sediul CALM s-au prezentat primari care au afirmat că li s-au dat indicaţiica să nu mai participe la şedinţele CALM şi chiar să părăsească organizaţia. În loc să fim invitaţi la masa de tratative şi negocieri ca să clarificăm situaţia în care se află APL, despre presiunile şi arestările exercitate asupra aleşilor locali, propunerile şi avizele noastre nu sunt luate în considerare, iar prin intermediul unei părţi a mass-media a fot lansată o campaniei de denigrare a asociaţiei noastre. Suntem foarte îngrijoraţi de situaţia în care ne aflăm, după toate aceste arestări, primarii trăiesc într-o atmosferă de frică, de aceea solicităm sprijinul Conciliului Europei în a relua comunicarea cu Guvernul, pentru că noi nu suntem oponenții Guvernului. Dimpotrivă, noi ne dorim să restabilim acea conlucrare şi colaborare de până acum! Totodată, suntem îngrijoraţi de situaţia tuturor primarilor, şi în special de cea a dlui Chirtoacă, care nu este doar primarul mun. Chişinăului, dar ocupă şi funcţia de vicepreşedinte în cadrul CALM. Motivile invocate primarului de Chisinău fiind cel puțin foarte stranii și discutabile, iar acțiunile reprezentanților justiției în acest caz trezesc foarte mari întrebări. Mai ales dacă le raportăm la alte cazuri. Dacă unui primar în poziţia dlui Chirtoacă i s-a întâmplat acest lucru, ceilalţi primari se întreabă ce li se poate întâmpla lor, fiind mai "mici"? Oamnii pus și simplu în urma unor astfel de cazuri, nu mai cred nici într-o justiție. Sunt mulţi primari care au deschise dosare penale care sunt tărăgănate în mod expres, ca să-i ţină pe primari sub control Acest instrument fiind utilizat pe larg în Moldova de mulți ani pentru ai pedepsi pe cei incomozi!"

În context, primarul de Rîscani, Victor Bogatico, a povestit experienţa sa: "Am fost arestat şi reţinut în arest pentru 3 zile şi apoi m-au pus sub arest la domiciliu 30 de zile. Acum sunt "provizoriu" liber. M-au acuzat de acte de corupţie, dar nu au putut găsi dovezi şi au fost nevoiţi să mă elibereze. Dar nu e vorba atât de acuzaţii, cât de modalitatea de arestare: apar la poarta oameni mascaţi, înarmaţi cu pistoale-automate, însoţiţi de reprezentanţi ai mass media, te încătuşează, după care mai difuzează arestarea pe canalele de televiziune centrale. Iar când eşti scos de sub acuzaţii din lipsă de dovezi, nici măcar nu se scuză. Eu sunt la al doilea mandat. În timpul primului mandat mi s-au intentat 5 dosare penale, iar în al doilea 8 dosare penale."

Gheorghe Răileanu, primarul de Cimişlia, a specificat: "Sunt primar din 2007 şi în primul mandat am avut 5 dosare penale. Am înţeles că planul a fost nu să mă judece efectiv, ci doar să mă suspende din funcţie ca să pună pe altcineva în funcţia de primar. Nu au reuşit pentru că viceprimarul mi-a fost loial. Au încercat să-l înlăture şi pe el, dar nu au reuşit pentru că s-a schimbat puterea. Acum în RM 80-90 la sută din primăriile unde se efectuează un control financiar se termină cu dosar penal. Primarii sunt arestaţi, sunt obligaţi sa cheltuiască mulţi bani cu avocaţii, iar funcţionarii din primărie sunt hărţuiţi şi majoritatea dosarelor sunt închise din lipsă de dovezi. Luna aceasta au închis un dosar penal pe numele meu, deschis înainte de alegerile din 2015. Anul acesta mi-au deschis un dosar penal în legătură cu asfaltarea unei străzi. Imediat după deschiderea dosarului au anunţat la televiziune că am fost arestat, împreună cu alţi funcţionari din primărie. Ieri mi s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile şi m-au dat 24 de ore pentru a contesta acuzaţiile. În urma studierii dosarului am constatat că la baza lui stă o scrisoare a Serviciului de Informaţii şi Securitate precum că s-a încercat deturnarea a sumei de 1.200.000 de lei de la construcţia drumului naţional. Am avut nişte erori în procesul de executare a lucrărilor şi ulterior acuzaţiile au fost de falsificare de documente. Nicio acuzaţie nu s-au adeverit. Impresia este că procuratura şi serviciile anticorupţie nu sunt deloc reformate şi servesc în continuare ca instrument de represiune şi nu întotdeauna de către guvern, ci şi de mediul criminal care vrea să obţină facilităţi sau beneficii pentru activităţile lui. În ceea ce priveşte ultimul dosar care mi s-a intentat bănuiesc că este compania LUKOIL care l-a comandat, care are în centrul oraşului o benzinărie fără autorizaţie de construcţie. Mi s-a transmis de la Centrul de Combatere a Corupţiei că dacă semnez autorizaţia de construcţie a benzinăriei Lukoil atunci mi se va închide dosarul penal."

Primarii au menţionat că, în lipsa unui sistem funcţional de consultări între APC şi APL apar multe probleme şi neînţelegeri nejustificate. Potrivit edililor, e nevoie de reabilitarea lucrului Comisieiparitare, iar problema cu dosarele penale este fara îndoiala una de sistem, pentru că este imposibil ca intr-o tara unde populaţia are cea mai mare încredere în aleşii săi, peste 50 la sută din aceştia să fie cu dosare penale si criminali. Deci, este ceva în neregulă cu articolele din din Codul Penal care pedepseşte abuzul de putere, excesul de putere şi neglijenţa în serviciu. Dar mai degrabă exista mari probleme cu modul cum aceste norme legale sunt interpretate și folosite de către organele judiciare. Mai ales atunci când există rea credința, implicarea politicului și indicații. Aceste acuzaţii pot fi folosite oricând şi oriunde, în privința oricărei persoane din cadrul administrației locale sau chiar celei centrale.

Constantin Cojocaru, primarul de Edineţ, a menţionat că situaţia privind arestul mai multor primari este una sistemică, care nu a apărut de astăzi, iar problemele ar putea fi rezolvate printr-o abordare legislativă coerentă, dar şi o schimbare de comportament: "Aceste probleme sunt sistemice, iar aceste tactici, nicidecum noi, au fost folosite de toate guvernările anterioare. Pare ciudată situaţia în care un primar condamnat conduce în continuare, iar altul care nu a primit o sentinţă este eliberat din serviciu, suspendat din funcţie, îndepărtat de la cârma localităţii. E nevoie de limitarea imixtiunii politicului. Totodată, pentru o descentralizare palpabilă trebuie ca să existe o comunicare bună între Guvern si APL, pentru ca în final legile bune adoptate să fie implementate. Există restanţe serioase în domeniul descentralizării, iar următoarele acțiuni ale CALM trebuie să țintească: 1. o formulă de dialog constant, cu un program bine definit; 2. E nevoie să fim mai toleranți în relaţiile unii pe alții, iar puterea centrală și locală să aibă un mesaj coerent, argumentat, să nu ne plasăm pe baricade diferite; 3. Să facem tot posibilul ca CALM să devină o organizație lucrativă, din ce în ce mai utilă membrilor săi."

Directorul executiv CALM, Viorel Furdui, a amintit că anul precedent autoritățile centrale au devenit mai receptive în procesul de conlucrare cu APL, fiind vorba în special de instituțiile guvernamentale ale statului, cum ar fi Cancelaria de Stat sau Ministerul Finanțelor. Totuși, comunicarea administrației centrale cu cea locală a avut un caracter sporadic sau haotic, iar adoptarea unui mecanism permanent de comunicare între Administrația Publică Centrală (APC) și APL pentru soluționarea în comun a diferitor probleme nu s-a mai produs. Dimpotrivă, începând cu a doua jumătate a anului 2017 a fost sistată orice comunicare, lucru inacceptabil și contraproductiv: "Avem nevoie de suport pentru a găsi o soluție pentru a nu admite arestările arbitrare. Avem nevoie de spijin pentru a restabili dialogul cu autorităţile centrale, să găsim o punte pentru discuţii, consultări şi negocieri şi astfel să găsim soluţii şi să ne rezolvăm singuri problemele pe plan intern, fără a apela la ajutor din extern. E nevoie de organizarea unei mese rotunde la care să se discute toate aceste probleme. CALM este o organizaţie reprezentativă, independentă şi total neangajată politic, deşi unii ar dori s-o implice în probleme politice!"

Dialogul cu APC trebuie să devină unul instituționalizat, permanent, consecvent, iar autoritățile centrale e nevoie să demonstreze voință și determinare pe segmentul descentralizării, deoarece, potrivit lui Viorel Furdui, rezultatele obținute în 2016 sunt o dovadă bună dar pe departe suficiente, existând încă restanțe importante la capitolul implementarea reformelor și angajamentelor asumate de către Republica Moldova în domeniul consolidării democrației/autonomiei locale și descentralizării: "Printre domeniile principale restanțiere prevăzute inclusiv de Foaia de Parcurs numărându-se: implementarea efectivă a strategiei descentralizării și planului său de acțiuni, descentralizarea financiară și consolidarea bazei fiscale locale, controlul administrativ și politic excesiv asupra APL, consolidarea dialogului instituțional între APL și APC, sistemul de remunerare și protecție socială în APL etc. Toate aceste domenii sunt în vizorul CALM, în regim de prioritate, suntem gata să discutăm."

În finalul discuției, preşedintele delegației CoE a menționat: "Noi nu suntem o instanţă judiciară, însă cu siguranţă le vom aminti reprezentanților puterii de foaia de parcurs, despre procesul de descentralizare a puterii, despre situaţia primarilor. Le vom reaminti că o atare organizaţie cum este CALM e un instrument foarte util pentru dezvoltarea ţării. Speram într-o evoluţie mai pozitivă a lucrurilor. Aveţi primari curajoşi care ar trebui să primească de la preşedintele ţării scrisori de multumire. Sugestia, sfatul pentru toţi primarii este să se întrunească în cadrul CALM pentru că împreună sunteţi mai puternici şi noi. Consiliul Europei vă va susţine, vom vedea cum putem să vă ajutăm în continuare!"