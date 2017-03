Deținătorul celui mai urât mirositor pantof de sport a fost premiat la un concurs inedit în SUA

Șapte tineri concurenți de pe teritoriul Statelor Unite, posesori ai celor mai urât mirositori pantofi sport, s-au întrecut la cea de-a 42-a ediție a competiției "National Rotten Sneaker Contest” desfășurată marți în orașul New York, informează Reuters.

Concursul a fost câștigat de Connor Slocombe, în vârstă de 12 ani, acesta fiind declarat deținătorul celui mai „puturos”pantof. El a participat la această competiție de trei ori în anii precedenți, însă nu a reușit să obțină trofeul competiției, scrie Agerpres.

Toți cei patru membri ai juriului care au ales desemnat câștigătorul concursului, desfășurat la „Ripley's Believe It or Not!” din Times Square, s-au strâmbat la mirosul pantofului uzat al lui Slocombe.

George Aldrich, expert în chimie în cadrul NASA, a declarat că Slocombe a reușit să recreeze toate izurile într-un singur pantof. „Unul este de mucegai, altul e cel înțepător care îți strâmbă nasul și îți face ochii să lăcrimeze”, a spus Aldrich. „Apoi urmează senzația de vomă, o reacție involuntară. El le-a avut pe toate acestea”, a completat specialistul.

Printre tehnicile folosite pentru obținerea mirosurilor respingătoare se numără aceea de a nu purta niciodată ciorapi și mersul prin noroi, după cum au declarat concurenții, unii dintre ei călătorind din Alaska, Colorado, Illinois și New Mexico pentru a lua parte la eveniment. „Mătușa mea are o fermă și uneori o ajut așa că atunci când văd excremente de animale calc în ele ca să murdăresc pantofii”, a declarat mândru Slocombe. „Iar când mergem la pescuit, calc în măruntaie de pește”, a completat el.

Slocombe a primit un premiu de 2.500 de dolari și bilete pe Broadway. De asemenea, el va fi inclus în „Odor Eaters Hall of Fumes”.

Concursul a fost inițiat în 1974 de proprietarul unui magazin cu articole sportive din Vermont pentru a-și promova o nouă linie de pantofi sport. Compania pentru îngrijirea picioarelor Odor-Eaters a devenit sponsorul oficial al competiției, în 1988.