Degustă vinuri rosé, vezi viața în roz și devino „Wine Friendly”! Oaspeții vor fi invitați să poarte elemente în nuanțe de roz

În acest sezon de primăvară-vară ai toate motivele de a vedea viața în roz, luându-ți inspirația din nuanțele de gust, aromă și culoare ale rosé-ului. Vino să te convingi că Moldova produce vinuri rosé de calitate pentru toate gusturile, într-o nouă serie de evenimente dedicate artei şi tradiţiei vinului – „Wine Friendly”, ediția „La vie en rosé”. În perioada mai-iulie 2017 cunoscătorii și amatorii vinurilor de calitate vor avea parte de 30 de degustări, ghidate de somelieri acreditați, care vor prezenta câte 5 vinuri: albe, rosé și roșii, certificate cu IGP din Moldova, precum și spumante/vinuri de la micii producători, asociate cu gustări potrivite, care le pun în valoare calitățile.

tmosfera evenimentelor va fi extrem de rosé: oaspeții vor fi invitați să poarte elemente de roz, care vor fi completate pe loc cu numeroase accesorii (bentițe, pălării etc.), iar fiecare participant va primi cadou câte o pereche de ochelari roz, pentru a vedea viața în nuanțele fericirii. Chiar la terasele localurilor Wine Friendly cunoștințele și ingeniozitatea Amicilor Vinului vor fi puse la încercare în concursuri instant cu premii – vinuri rosé de calitate produse în țara noastră.

Una dintre cele mai colorate și gustoase surprize ale campaniei va fi o serie de rețete video, recomandate de Wine of Moldova. Filmulețele vor prezenta rețete savuroase de sezon, gătite de cunoscutul bucătar Marian Danu, utilizând drept ingredient vin rosé cu IGP din cele 3 zone IGP ale Moldovei. Toate rețetele detaliate și instrucțiunile video vor putea fi găsite pe pagina oficială de facebook „Wine of Moldova”.

Campania își propune să continue familiarizarea publicului larg cu vinurile rosé autohtone, cu noțiunea „Wine Friendly”, dar și să încurajeze consumul conștient al vinului de calitate în rândul tinerilor. Wine Friendly „La vie en rosé” este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu susținerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

Dare to be „Wine Friendly”! Îndrăznește să fii Amic al Vinului și urmărește-ne pe pagina de Facebook „Wine of Moldova”, unde poți câștiga invitații la evenimentele din campania „Wine Friendly”!

Despre Programul „Wine Friendly”

Distincția „Wine Friendly ” este oferită de Oficiul Național al Viei și Vinului și partenerul său strategic, Proiectul de Competitivitate din Moldova (finanțat de USAID și Guvernul Suediei), celor mai bune restaurante din țară, care, în urma unui proces riguros de selecție, evaluare și perfecționare profesională, primesc Acreditarea de Calitate în Servirea Vinului. Procesul de acreditare a localurilor se desfășoară în conformitate cu standardele de calitate în domeniul serviciului de vinuri, sub egida Asociației Europene a Somelierilor.