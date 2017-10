Deconectări de la energia electrică. Ce localități nu vor avea astăzi curent electric

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Aeroport orăşel 1/1, 60/3, 11A, 1-13, 2-12, 34,60,78, 9001-9007, 9999, Andrei Tupolev 1-5, 2-4, Astronauţilor 2, 2/1, 4, 6, Aviatorilor, 1-13, 2-14, Băcioii Noi 9, 10, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 16/1, 16/2, 18, str-la Băcioii Noi 16/1, 18, Cristofor Columb 1-9, bd. Dacia 12/1, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/8, 60/9, 60/10, 60/13, 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/21, 67/1, 69/1, 70, 70/1, 71A, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 79, 80/5, 81, 83, 87, 9009, 9999, Gheorghe Cucereanu 2-42, 3-13, 29-35, 69, str-a Gh. Cucereanu 3-9, 17, 37, 28, 40, Imaşului 1-11, 10, 18, 30-34, Munceşti 293, 605-623, 726-742, 772-814, 793-803, 782/1, 802/1, 800/2, 804/2, 806/2, 615/1, 793/2, 799/9, str-la 1 Munceşti 799, Navigatorilor 2-4, Otopeni 2-10, Păşunilor 1-7, 10, Plopilor 1-13, 2, Revaca 9001, 9002, Zarzăr 12, 14, str-la Zarzăr 3, 12, V. Cikalov 1-5, Zagreb 2, Zmeurei 6, 14, 16, 24, 37, 39 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Traian 23/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Zelinskii 44 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

bd. Traian 23/1, scara 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Bogdan Vodă, Chisinaului, Fintina Schinului, Gliei, Ion Neculce, Isnovatului, Memoriei, Mihail Kogălniceanu, Miorita, Petru Rareş, Salcîmilor, Sl. Puhoiului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Victor Crăsescu, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Aeroport, Agricultorilor, Albişoara, Alecu Russo, Alexandru Lăpuşneanu, Alexandru Lăpuşneanu, A. Corobceanu, Băcioi, Bucovinei, Bujorilor, Botanica, Ciocîrlia, Chişinău, Crimeia, Codrului, Columna, Constructorilor, Crizantemelor, Cuza-Vodă, Dragoş Vodă, Garofiţa, Gheorghe Asachi, Gr. Ureche, Ion Creangă, Ion Neculce, Ismail, Iurie Gagarin, Ion Luca Caragiale, Livezilor, Mesager, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2, Mihai Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Muncesti, Miron Costin, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Păcii, Plugarilor, Pruncului, Primăverii, Salcîmilor, Sfînta Maria, Sfîntul Nicolae, Sîngera, Soarelui, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toamnei, Unirii, Uzinei, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Vişinilor, Victoriei, Mircea cel Bătrîn, Hristo Botev, Florilor, Hlobeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. A. Corobceanu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru 1 oră



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



5. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bubuieci:

str. Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bîc:

str. Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Gradinarilor, Mihai Sadoveanu, Sfinta Treime, Sfinta Treime Str-La, Sfintu Dumitru, (s. Bubueci- consumatori juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Alexandru Cel Bun, Caştanilor, Constituţiei, str. şi str-la Grădinarilor, Haiducilor, Labiş, Livezilor, Moldovei, Prieteniei, S. Lunchevici, Tighina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Chişinăului, str-la Chişinăului, Clopotnitei, Columna, Cotului, Crinilor, str-la Crinilor, Decebal, Florilor, Ion Creangă, Izvorul Vieţii, M. Eminescu, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Aerodromului 11, 11/1, 11/2 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

bd. Moscova 26,28, 28/1, 28/2, Studenţilor 9 - în intervalul de timp între 09.00 - 17:00

str. Bucovinei 9999, N. Sulac 36, M. Sadoveanu 40 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Ave Maria, Bucovinei, Ilie Fulga, Independenţei, Moldoviţa, Nicolai Sulac, Sperantei, Stăuceni Sat, Stejarilor, Teilor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



Anenii Noi:

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Mereni: str. Chişinîului, Gheorghe Coşbuc, Pescarilor, Valahiei, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



10. Cahul:

s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



11. Cantemir:

s. Alexandrovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Hîrtop - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



12. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Beşalma: str. 1 Mai, Bogdan Hmelniţki, Ceapaev str-la, Cotovscogo, D.Caracebana, Lenina, Pobeda, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

or. Ceadîr-Lunga: str. Ciachira, Dimitrie Cantemir, Kutuzov, Kutuzov str-la, Metaliştilor, Metaliştilor str-la, Tkacenko - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

Ciadîr-Lunga s. Gaidar: str. Alexandru Puşkin, Cutuzova, Per.Cutuzova, Per.Titova - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

or. Vulcăneşti: str. 28 Iunie, 28 Iunie str-la, Jucovscogo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

or. Ceadîr-Lunga: str. Cikalov, Sîrtmaci, Lenin - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



13. Călăraşi:

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, 31 August 1989, 5 Decabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Andries, Andrieş, Boris Glavan, Chişinău, Codrilor, Constantin Negruzzi, Dacilor, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina, Dragancea V., Eachir I., Gavriil Musicescu, Gheorghe Asachi, Gloria, Gloriea, Gribov, Învăţătorilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Izvoarelor, Latiniei, Limba Maternă, Livezilor, Lupu Vasile, Maria Cibotari, Mecanizatorilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Moldova, Nucilor, Nucilor, Petru Rareş, Plopilor, Prietenia, Salcîmilor, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe, Sipoteni, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Struguraş, Tcacenco, Timoşenco, Tinereţii, Tochilea, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Victoria, Viilor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Căuşeni:

str. Alba Iulia, Anna şi Alexandru, Boris Glavan, Mihail Kogălniceanu, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



15. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Ceapaeva, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fintinilor, Florilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Miron Costin, Păcii, Partizanilor, Prietenii, Primaverii, Serghei Lazo, Sfintul Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:30

s. Troiţcoe: str.Octeabriscaea, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



16. Criuleni:

s. Hîrtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Străşeni: str. Constantin Stere, Iurie Gagarin, Unirii, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



17. Hînceşti:

str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

str. Mihalcea Hîncu, M. Frunze, Miciurin, Dragoş Vodă, şos. Cişmelei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:30

s. Corneşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Lăpuşna: str. 50 Let Octebrea, Alexandru Lăpuşneanu, Kirova, Kirova Str-La, Matrosova, Molodiojnоi Str-La, Umanscogo, Şelepukina - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Sărata Galbenă: str. Arhangel Mihail şi Gavriil, Grădinilor, Iurie Gagarin, Mira, Octeabriscaea, Pacii, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Vinodelinaea - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:00

s. Sărata Galbenă: str. Gospitalinaea, Grădinilor, Iurie Gagarin, Mira, Nicolae Testimiteanu, Sovhoznaea, Stepnaea, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnoe - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Valea Florii - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00



18. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăre, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20



19. Leova:

s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Filipeni - în intervalul de timp între 15:30 - 16:30



20. Nisporeni:

s. Cioreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Marinici - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



21. Orhei:

str. Baladelor, Bălcescu Nicolae, Bălcescu Nicolae., Căpriana, Condriţa, Inculeţ Ion, Inculeţ Ion 1 Str-La, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, Malarciuc G., Nistreană, Norocului, Sfîntul Nicolae, Slobozia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Dîşcova, s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Lucaşeuca, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



22. Străşeni:

s. Codreanca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Saca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 18:30

s. Voinova - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



23. Ştefan Vodă:

s. Copceac: str. Bolgarscaea, Ciapaeva, Molodejnaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Feşteliţa: str. Cotovscogo, Dumitru Postolachi, Gheorghe Asachi, Hоrtopului, Iurie Gagarin, Miciurina, Mihail Cogalniceanustr., Pobeda, Sadovaea, Slava, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, 353 Diviziea, Biriucova, Biruinţa, Calinina, Chirova, Dneprodzerjinscaea, Fontannaea, Jila, Mihail Frunză, Mira, Molodejnaea, Nistrană, Rîbaţcaea, Sovetscaea, Sputnica, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorovo, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

Ştefan Vodă s. Slobozia: str. Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Colhoznaea, Cotovscogo, Dimitrie Cantemir Str-La, Iurie Gagarin, Jucovschi, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Per. Oseni, Primăverii, Raisa Varan, S.Slobozia, Selişte Str-La, Ştefan Cel Mare, Ştefan-Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Răscăieţi: str. 353 Diviziea, Biruinţa, Jila, Rоbaţcaea, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 12:20 - 14:20

s. Talmaza: str. 27 August, Comarova, Cutuzova, Duca Vodă, Mihai Eminescu, Suvorov - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



24. Taraclia:

str. Iurie Gagarin, Kotovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Dermengi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



25. Teleneşti:

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 16:00

s. Crăsnăşeni - în intervalul de timp între 10:30 - 12:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.