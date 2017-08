Deconectări de la energia electrică în toată țara. Ce localități vor rămâne astăzi fără lumină

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 7 august 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

bd. Ştefan cel Mare 171/1, str. Ion Creangă 1, 1/1, 1/3, 3 - în intervalul de timp între 15:00 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Chimiştilor, Hotinului, Sf. Gheorghe, Timişoara, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Budăi, Cartusa, Codrilor, Codrilor str-la, Durleşti, Gheorghe Ureche, Gribov, Iaşului str-la, Junimii, Livezilor, Liviu Damian, Mihai Eminescu, Nicolae Dimo, Nicolae Testemiţeanu, Pacii, Petru Rareş, Podgorenilor, Rediul Mic, Rediul Mic str-la, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17.00

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Livezilor, Livezilor 1 str-la, Livezilor 2 str-la, Ştefan Vodă, Tudor Vladimirescu, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. Frumoasa 20/1, 20/3, Oneşti 17, 25, 26, V. Cupcea 1-65, 2-48 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. 8 Martie 37-115, 38-120, V. Badiu 49, 70, 999, Căluşari 10-48, 13-41, 65, Constructorilor 8-86, 35-147, Criuleni 8-58, 13-63, Montana 10-34, 15-23, Pitulicii 15-29, Podgorenilor 5, 67-97, 76-126, Poştei 35-53, 91, 78-100 - în intervalul de timp între 09:10 - 12:00

str. A. Belschi 16, Pescăruşilor 1-23, 6-28, 34, 210, str-la Pescăruşilor 12, Petricani 25/1, 218, 224, 230, 232, 232/1, Străşeni 1-7, 2-6 - în intervalul de timp între 13:10 - 18:00

str. Acad. A. Saharov 9001, A. Doga 33, Braniştii 1, 3/1, 3/2, 6, Dm. Rîşcanu 29/1, 29/2, 29A, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 - în intervalul de timp între 14:30 - 18:00

str. Miron Costin 9, bul. Moscovei 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 11/8, 13, 15, 15/4, 15/5, 15/7 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

bd. Moscova 12/1, 14/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



7. Anenii Noi:

str. Chişinăului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:55

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 12:40 - 15:30



8. Basarabeasca:

s. Abaclia: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Coghilinic, Dacia, Dimitrie Cantemir, Frunze Mihail, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Ion Iachir, Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihai Eminescu, Moldova, Şcolinaea, Serghei Lazo, Spitalului, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



9. Cahul:

str. Asachi Gheorghe, Boris Glavan, Izvoarelor, Krasnov, Naumova, Strada Veche, Tîrgul Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Badicul Moldovenesc - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30

s. Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Ceapaev, Enescu George, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Poştei, Tihaia, Traian, Tudor Vladimirescu,Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 19:15



10. Cantemir:

s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



11. Comrat:

s.Dezghingea: str. Budennogo, Carl Marx, Enghels, Lenina, Nicolai Gogol - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



12. Călăraşi:

s. Căbăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Căuşeni:

str. Ştefan cel Mare, Ciocana, Ciocana Mică, Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Ion Soltîs, M. Costin, P. Rareş, Toma Miron, Dragoş Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Ştefan cel Mare, str-la Botnei, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00



14. Ceadîr-Lunga

s. Cazaclia: str. Alexandru Puşkin, Chirova, Comsomoliscaea, Eaneva, Lenina, Miciurina, Mihail Frunze, Mihailo Lomonosov, Per.Griboedova, Per.Suvorova, Serghei Lazo., Stepnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:00



15. Cimişlia:

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Ialpugeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



16. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Păcii, Orhei, Măgdăceşti, Doina şi Ion Aldea-Terodorovici, Calea Liceului, Basarabiei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Mărcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



17. Hînceşti:

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Cotovski, Iakira, Lenin, Goriki, Molodejnaia, Naberejnaia, Ogorodnaia, str-la Ozernîi, Sovetscaia, Taras Şevcenko - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



18. Ialoveni:

str. Alexandru Cel Bun, Andrei Vartic, Bălcescu Nicolae, Braşov, Brăila, Constanţa, Ialoveni, Merilor, Nucarilor, Suciava, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Dănceni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Puhoi, s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00



19. Leova:

s. Piteşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



20. Nisporeni:

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Orhei:

str. Alexandru cel Bun, C. Negruzzi, C. Stamati, Junimii, V. Lupu, M. Gorikii, str-la M. Gorikii, Sportivilor, Valul lui Troian - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Mălăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



22. Străşeni:

str. 8 Martie, A. Russo, Alexandru cel Bun, C. Negruzzi, Eugen Coca, Gr. Ureche, I. Vieru, Ioan Vodă, M. Drăgan, M. Eminecsu, M. Kogîlniceanu, P. Rareş, Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Lozova: str. G. Botnaru, G. Posadov, Guţuleavca, Oanţa, str-la Guţuleavca, Lozovo, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Ştefan Grosu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 10:30



23. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vakulovschi, Ştefan cel Mare, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Antoneşti: str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Caplani: str. M. Eminescu, Molodejnaia, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 12:20 - 14:20

s. Cioburciu: str. 1 Mai, B. Glavan, Chirov, Ceapaev, Gagarin, Lenin, Lomachina, M. Gorikii, M. Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Slobozia: str. A. Puşkin, Ştefan cel Mare, Gagarin, Jukovschi - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Cotovschi, Hadjigher, str-la Ion Soltîs, Livezilor, Pavel Tcacenco, str-la Jivotnov, Sportivnaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00



24. Teleneşti:

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00.