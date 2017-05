Deconectări de la energia electrică în toată țara. Ce localități vor rămâne astăzi fără lumină

Furnizorul de energie electrică anunţă că joi, 25 mai 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 99, 139, str. C. Brâncuşi 3, Sarmizegetusa 90 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Trandafirilor - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sângera:

str. 31 August, Chişinău, Florilor, Ştefan cel Mare, P. Rareş, Memoriei, str. şi str-la V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. 31 August 1989, Aerogării, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Andrieş, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str-la, Bogdan Vodă, Cernîşevski, Chişinăului, Cocostârcilor, Constantin Negruzzi, Dacia, Dealul Leului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doinelor, Eugen Coca, Gliei, Gradina Cucoanei, Grigore Ureche, Hânceşti, Horelor, Igor Vieru, Igor Vieru 1 str-la, Igor Vieru 2 str-la, Independenţei, Ion Creangă, Izvorului, Liviu Damian, Liviu Deleanu, Luceafărul, Memoriei, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Mihail Lomonosov, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Mircea Cel Bătrân, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Petru Movilă str-la, Munceşti, Nucarilor, Orheiului, Orheiului str-la, Păcii, Păcii 1-Str-La, Păcii 2-Str-La, Pandurilor, Par. Stefan, Petru Zadnipru, Plămădeala, Primăverii, Serghei Lazo, Sf. Maria, Sfatul Tarii, Sfatul Tarii 1-Str-La, Sângera, Sl. Puhoiului, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Ştefan Neaga, Ştiinţei, Tighina, Traian, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Vasile Lupu 2 str-la, Veronica Micle, Victor Crăsescu, Zimbrului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Revaca:

str. Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Constantin Stere, Drumul Bisericii , Gheorghe Asachi, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Macarenco, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mitropolit Varlaam, Mitropolitul Dosoftei, Pigorgani, Răzeşilor, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Suveranităţii, Tineretului, Ursu Anton, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

com. Băcioi: str. N. Sulac, A. Puşkin, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila:

str. P. Movilă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Câmpului, Costiujeni, Covtun, Grânelor, Urojainaia, str. şi str-la Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Izbaş 1, 5, 40, 45, Coloniţa 147A, Târgovişte 1-25, 12-38, Vadul lui Vodă 105-127, 134, 166-170, 192-196 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Călătorilor 103, Cărămidarilor 85, 91, 100, Uzinelor 96/4, 143, 161 - în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

str. Cărămidarilor 107, L. Rebreanu 127-135, Movileni 34, 71-97, Sf. Paraschiva 16, 19, 19/1, 2F, 23, Uzinelor 165/2, 165B, Voluntarilor 20 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:30

str. Meşterul Manole 8A, M. Sadoveanu 4, 4/1, 4/5, 4/6, 4/7, 6/3 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Bălţata, Budeşti, Chişinăului, Cireşilor, Columna - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



9. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Iazului: str. 51-63, 72-87 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Luncii 7 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



10. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. Balcani - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



11. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Stăuceni:

str. A. Mateevici, Olimp, Stăuceni, Ceucari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



12. Anenii Noi:

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:20

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hârbovăţul Nou - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Ţânţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:55

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



13. Basarabeasca:

s. Carababir: str. Alexandru Puşkin, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Iserlia: str. Komsomoliscaia, Mira, Privoczalinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



14. Cahul:

str. Bujor, Constituţia, Dimitrie Cantemir, Mihail Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 08:40 - 09:40

s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



15. Cantemir:

str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Basarabia, Boris Glavan, Bucuria, Busuioc, Combatanţilor, Doinelor, Garaje, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Muncii, Nicolae Testemiţeanu, Păcii, Sănătăţii, Serghei Lazo, Ştefan Vodă, Tamara Ciobanu, Tcacenco, Tineretului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Flocoasa - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Goteşti – parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30



16. Comrat:

str. Cicalova, Kutuzov, Dunaeva, Nevski, Ostrovscogo, Rocovscogo, S. Saviţcoi, Suvorov, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Svetlâi: str. 28 Iunie, Iubileinaia, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Maxim Gorki, Molodiojnaea - parţial în intervalul de timp între 11:10 - 12:10

s. Congazcic: str. Sadovaia – parţial în intervalul de timp între 09:20 - 10:20



17. Călăraşi:

s. Pârjolteni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



18. Căuşeni:

s. Cârnăţeni - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

s. Cârnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Grigorievca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:45

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30



19. Cimişlia:

str. Anton Cehov, Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Cimişlia, Dacilor, Ion Soltîs, Moldova, Nicolae Iorga, Niculescu, Patria, Patria str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ciucur-Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Ivanovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Mihailovca: str. Colhoznicilor, 31 August 1989, Grădinilor, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



20. Criuleni:

s. Bălăbăneşti, s. Bălţata, s. Boşcana - numai cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Hânceşti:

str. Mihalcea Hîncu - parţial în intervalul de timp între 09:05 - 19:00

str. Alexei Mateevici, Baştina, Boris Glavan, Codrilor, Gura Cotului, Haiducului, Ion Neculce str-la, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Moraru M., Nagornaia, Necrasov, Negruzzi, Oleg Coşevoi, Osipenko, Păcii, Pantelimon Halippa, Pionerscaia, Pionerskii str-la, Prietenia, Romanov, Şleahul Mereşenilor, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:30

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Cicalova, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Eachira, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaia, Nahimov, Ogorodnaea, Ozernîi str-la, Pervomaiscaia, Pirogova, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlov, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişniovîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Sărata Galbenă: str. B. Glavan, Cotovschi, Criucova, Hânceşti, Matrosova, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00



22. Ialoveni:

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Ţipala, s. Bălţaţi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Zâmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



23. Leova:

s. Romanovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



24. Nisporeni:

s. Marinici - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



25. Orhei:

str. Barbu Lăutarul, V. Cupcea, Florilor, Iaşi, Nucarilor, A. Belinski, Biriukov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Clişova Nouă, s. Fedoreuca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Dâşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



26. Străşeni:

str. Barbu Lăutarul, Caraciobanu, Gribova, Liviu Damian, Mioriţa, Nicolae Sulac, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Ţărăncuţă, Victoriei, Volontir Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Lozova: str. Acad. I. Grosu, Dumbrăviţa, Grigore Vieru, Prieteniei, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



27. Ştefan Vodă:

str. Alexandru cel Bun, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Antoneşti: str. Florilor, Izvoarelor, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Cioburciu: str. 1 Mai, Boris Glavan, Chirov, Ceapaeva, Iurie Gagarin, Lenin, Lomachin, Maxim Gorki, Mihai Frunză - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Komsomoliscaia, Lenin, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Ermoclia: str. 28 Iunie, Brejnev, Căuşeni, M. Eminescu, Pionerscaia, Semenovscaea, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30

s. Feşteliţa: str. Cotovscogo, Dumitru Postolache, Gheorghe Asachi, Hârtopului, Iurie Gagarin, Miciurin, Pobeda, Sadovaea, Slava, Vladimir Maiacovskii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Ştefăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15



28. Taraclia:

s. Samurza: str. Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 10:15

s. Sofievca: str. Molodiojnaea, Timoşenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 -16:00

s. Copceac: str. Dimitrova – parţial în intervalul de timp între 13:30 - 16:00



29. Vulcăneşti:

s. Cişmichioi: str. Lebedenco, Lesnaea, Melinicinaea, Pirogova, Sveazistov, Taras Şevcenco, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:40

or. Vulcăneşti: str. Alexandru Puşkin, Nicolai Gogol, Suvorov, Tolbuhina str-la – parţial în intervalul de timp între 08:00 - 09:00





Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.