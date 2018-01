Deconectați de la rețeaua electrică. Lista localităților care rămân astăzi fără curent

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Băcioii Noi 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 16/1, 16/2, str-la Băcioii Noi 16/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. N. Zelinskii 30/4, 32/7, Trandafirilor 13/6 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. N. Zelinskii 38/4, 38/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Paris 12/1, 12/2, 12/3, N. Costin 46, 55, 55/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 42-54, 43-67, Armenească 1-17, 2-18, Bucureşti 14, M. Cogălniceanu 30-34, 31-37 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Constructorilor, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dumbravei, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



5. Anenii Noi:

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:30

s. Merenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



6. Cahul:

str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexandru Ioan Cuza, Alexei Mateevici, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Fîntînilor, Independenţei, Ion Luca Caragiale, Ion Neculce, Izvoarelor, Libertăţii, Mihail Frunze, Mircea cel Bătrîn, Orhei, Republicii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Ioan Vodă cel Cumplit, Lăutarilor, Simeon Murafa, Tecuci, Victoriei, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

str. Boris Glavan, Chilia, Constantin Stamati, Dumbrava Roşie, Dumitru Milev, Georghe Asachi, Hristo Botev, Izvoarelor, Krasnov, Ostaşcu, Strada Veche - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Giurgiuleşti: str. Independenţei, S. Lazo, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



7. Cantemir:

s. Enichioi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



8. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Galaţan, Lenin, Osvobojdenie, Pervomaiscaea, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, Alexandr Suvorov, Kutuzov, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Beşghioz: str. Irîşcova, Iurie Gagarin, Orehovaea, s. Tvardiţa: str. Iurie Gagarin, Sadovaea, Tvardiţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

or. Comrat: str. Lenin, Pobeda - în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



9. Călăraşi:

s. Leordoaia, s. Palanca, s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



10. Căuşeni:

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



11. Cimişlia:

s. Cenac, s. Dimitrovca, s. Topala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Batîr - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00



12. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Alexandru cel Bun, A. Plămădeală, Burebista - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mălăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Balţata - în intervalul de timp între 08:45 - 11:45



13. Hînceşti:

s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Drăduşenii Noi - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



14. Ialoveni:

str. Basarabia, Constantin Sterea, Dumbrava Roşie, Ialoveni, Işnovăţ, Işnovăţ 4 str-la, Mihai Viteazul, Nicolae Testemiţeanu, Salcîmilor, Ştefănucă Petru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

Ialoveni s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

Ialoveni s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20

s. Moleşti - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



15. Nisporeni:

s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



16. Orhei:

str. Dorobanţilor, Haiducul Grozescu, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Peresecina: str. A. Donici, Ştefan cel Mare, Dokuceaev, M. Eminescu, N. Dimo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

Orhei: str. Boris Glavan, Mihai Eminescu, S.Stepi-Socii, Tineretului, Vasile Lupu - în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

or. Orhei: str. Nistreană, Unirii - în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

s. Huluboaia - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



17. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



18. Ştefan Vodă:

s. Brezoaia: str. Hersonscaea, Odesscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Olăneşti: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Carbоşeva, Ciapaeva, Ion Creangă, Lenin, Olăneşti, s.Marii, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



19. Taraclia:

str. Karl Marx, Lenin, Pervomaiscaea, Polevaea, Serghei Kirov, Suvorov, Vodoprovodnaea, Voroşilov, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Beşghioz: str. Irîşcova, Iurie Gagarin, Orehovaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Tvardiţa: str. Iurie Gagarin, Sadovaea, Tvardiţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



20. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:45

s. Suhuluceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Suhuluceni - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Vadul-Leca - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Chiţcanii Vechi -în intervalul de timp între 08:45 - 10:45

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.