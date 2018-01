Deconectați de la rețeaua electrică în ultima zi din ianuarie. Lista localităților care rămân astăzi fără curent

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Dacia, Doina, Druţă Ion, Fîntînilor, Hotin, Ion Inculeţ, Livezilor, Mioriţa, Orheiului parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Acad. Sergiu Rădăuţanu 2 str-la, Acad. Sergiu Rădăuţanu 3 str-la, Acad. Sergiu Rădăuţanu 5 str-la, Anton Ablov, Mioriţa, Nauc Vasile, Simion Cibotaru, Tadeus Malinovschi, Vînătorilor, or. Chişinău: str. Griviţei 12A, Mărţişor 15, Mioriţa 40, 50, 56, 999, Vînătorilor 32, 33-51, Grenoble 9999 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Albişoara, Cucoarelor, Dacilor, Greaca, Haiducului, Hotin, Movileni, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vieru parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Ceroborta:

str. Chişinăului, Ceroborta parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:30



5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Romană 19/2 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Socoleni 9 parţial în intervalul de timp între 09:45 - 15:30



6. Anenii Noi:

str. 1 Mai, Alexandr Puşkin, Miciurin, Parcului, Suvorov, Zarecinaea parţial în intervalul de timp între 10:45 - 13:00

str. Alexandr Puşkin, Ceapaev, Suvorov parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:45

str. Concilierii Naţionali parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Bulboaca parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00

s. Puhăceni parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Todireşti parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



7. Basarabeasca:

str. Karl Marx, Konaia, V. Ceapaev, Voczalinaia parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



8. Cahul:

s. Paicu parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Spicoasa parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Slobozia Mare: str. Grădinilor parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:00



9. Călăraşi:

s. Ţibirica parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:30



10. Căuşeni:

str. 28 Iunie, Alba Iulia, Alba Iulia str-la, Alexandr Puşkin, Renaşterii, Renasterii 1 str-la, Renaşterii str-la, Tighina şos., Unirii parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir Str-La, Gheorghe Coşbuc, Mihai Eminescu 1 Str-La, Mihai Eminescu Bd., Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1S-La, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 2S-La parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Coşcalia parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Ochiul Roş parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Săiţi parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



11. Cimişlia:

str. Decebal, Decebal str-la, Maria Bleah-Conoval, Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu str-la parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, s.Sadaclia, Sovetscaea, Voczalinaea parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



12. Criuleni:

s. Boşcana parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Hruşova parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:30

s. Măgdăceşti: str. Alexei Mateevici, Burebista, Dacia, Dumitru Matcovschi, Gheorghe Asachi, Măgdăceşti, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Paşcani parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



13. Hînceşti:

str. Alexandru cel Bun, Chişinăului parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Călmăţui parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mereşeni parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Sărata Galbenă: str. B. Glavan, Criucov, M. Eminescu, M. Frunze, Pervomaiscaia parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30



14. Ialoveni:

s. Ruseştii Noi parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20

s. Văratic parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



15. Nisporeni:

s. Mileşti parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vînători parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



16. Orhei:

str. Constantin Negruzzi, Dorobanţilor, Glavan Boris, Haiducul Grozescu, Nistreană, Tricolorului, Vasile Lupu, s. Budăi, s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Livezilor, Miciurin, Mihai Eminescu, S.Stepi-Socii, Tineretului, Vasile Lupu parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Ciocîlteni parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Ciocîlteni parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Puţintei parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00



17. Străşeni:

s. Găleşti parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



18. Ştefan Vodă:

s. Palanca: str. 50 Let Sov. Armii, Fraţii Dumitraşcu, M. Eminescu parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Slobozia: str. A. Donici, Ştefan cel Mare, str-la Selişte, Trandafirilor parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Talmaza: str. 1 Mai, Alexandru Donici, Constantin Negruzzi, Tinereţii, s. Cioburciu: str. 1 Mai, 28 Iunie, Boris Glavan, Calinina, Cecvora, Cernova, Cioburciu, Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Păcii, Serghei Lazo, Şesului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Zinina parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:00



19. Taraclia:

str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:00

s. Carbalia: str. Gaidarji G., Iubileinaea, Lesnaea, Molodejnaea str-la, Sadovaea parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Cealîc: str. Suvorova parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00



20. Teleneşti:

s. Mihalaşa Nouă parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Mîndreşti parţial în intervalul de timp între 09:55 - 16:45

s. Sărătenii Vechi parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.